Puente defiende que Bildu tiene derecho "como el que más" a gobernar y tilda de "poco democrática" la manifestación en Pamplona

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que Bildu cumple las reglas democráticas y la ley de partidos por lo que "tiene derecho como el que más a gobernar" y a firmar pactos con otras formaciones. Haciendo así alusión al pacto que ha alcanzado en Pamplona para apoyar una moción de censura que desbanca a la actual alcaldesa, Cristina Ibarrola.

Así lo ha expresado en un foro político celebrado en Valladolid en el que ha comparado los acuerdos de PP y Vox con Bildu, lo que ha llevado a una multitudinaria manifestación este domingo en Navarra. Una actitud que, a su juicio, "no es muy democrática que digamos".

Del mismo modo, ponía el ejemplo de que es como si él se manifestara en la capital pucelana tras el pacto alcanzado entre PP y Vox en el Ayuntamiento, que le llevó a no poder revalidar la Alcaldía tras ocho años de mandato. Bajo su punto de vista, "no tiene sentido" la actual polémica por los acuerdos entre su partido y Bildu y confió en que "se recapacite hacia dónde se dirige con estos debates" España.

Del mismo modo, el ministro hizo referencia a los acuerdos alcanzados que "defendía" el exalcalde de Vitoria Javier Maroto cuando "pedía que "cundiera el ejemplo" con los pactos para aprobar presupuestos municipales o Borja Sémper "cuando diferenciaba entre ETA y la formación abertzale".

Puente expresó que no sabía si estos pactos con Bildu significan "faltar más a la memoria" de Miguel Ángel Blanco que "utilizar su fundación para financiarse ilegalmente". Del mismo modo, hizo alusión a su etapa como alcalde de Valladolid donde le dedicó una avenida y aseguró que era una "provocación innecesaria" incluir en las listas de las elecciones a condenados por terrorismo.

En referencia a la manifestación, a la que acudió el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, expresó que es un "exceso absolutamente fuera de lugar" decir que gobernará ETA en la capital navarra y recordó que "no existe" y ha pedido que se deje de "manosear a la banda y sus víctimas".

El ministro recordó que ha vivido 40 de sus 55 años con la existencia de ETA y que se tenían que acostumbrar a despertarse con el "sobresalto" de que se hubiera producido un atentado o un muerto. Por esta razón, rechazó que no se le permita hacer política porque cumple la ley de partidos pactada por PP y PSOE.

Sobre las lecciones en el País Vasco, Óscar Puente ha considerado que son "cuestiones distintas" en relación al pacto municipal de Pamplona. "El partido está bastante decidido en sus alianzas en el País Vasco".

Reunión entre Sánchez y Puigdemont tras aprobarse la amnistía

Óscar Puente ha avanzado que su "olfato" le dice que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat y líder de Junts Carles Puigdemont, se reunirán después de que se apruebe la ley de amnistía y se "normalice" la situación. Aunque, matizó, que "no siempre" acierta en sus análisis.

Aseguró que no sabía cuál era el "plan previsto" por el Gobierno: "No estoy en eso". Del mismo modo, el ministro garantizó que el contexto actual en Cataluña no es el de hace seis o diez años y está convencido de que los hechos producidos "no se van a volver a repetir" puesto que los propios independentistas no quieren sumir los "costes" que han tenido como la prisión o tener que marcharse del país.

El Gobierno, según ha expresado, "quiere ir a un escenario de normalización y convivencia, quiere pasar página". Finalmente, Puente recordó que en España no está "prohibido" ser independentista, pero matizó que es necesario defender las ideas dentro del marco legal, respetando la Constitución y el ordenamiento jurídico. En este momento, apostilló, las “aguas deben volver a su cauce”. Además, se mostró convencido de que el mandato del Gobierno llegará hasta el “final” porque hay "cemento" de unión, al recibir ataques de los adversarios.

Tramo Aranda-Langa de la A-11

El ministro de Transportes ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros, el próximo 27 de diciembre, se aprobará la licitación del tramo entre la Variante de Aranda de Duero (Burgos) y Langa de Duero (Soria) por 212 millones aproximadamente.

También ha anticipado que a finales del próximo 2025 se terminarán las obras entre Tudela de Duero a Olivares de Duero y desde Olivares de Duero hasta Quintanilla de Arriba. Sobre el tramo de la provincia zamorana, reconoció que la futura autovía "va mal" dado que, por ahora, no cuenta con la documentación e informes necesarios para realizar las obras.

"Tiene que tomar una decisión"

Aprovechando su visita a Valladolid, el ministro ha contestado al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, sobre sus declaraciones en las que hacía alusión al "bloqueo y la falta de colaboración" que estaba recibiendo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y del Ministerio de Transporte.

Todo viene de que hay que incluir en las cuentas una partida 11 millones de euros para aportar a la Sociedad Alta Velocidad que le corresponde pagar al Ayuntamiento de Valladolid el próximo año, algo que procede por ser los miembros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, formada por el Gobierno central en un 50%, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe, la Junta de Castilla y León (25%) y el Ayuntamiento (25%).

En este sentido, Puente ha sido tajante: "Tenemos un convenio en vigor y lo primero que tiene que hacer es aclararse. Si no quiere la integración tiene que decirlo y tenemos que someterla a cuestión en la sociedad y proceder a su liquidación". Aseguraba que no iban a tomar decisiones "parciales" sin saber "qué es lo que quiere hacer" el alcalde. Sin embargo, sí que ha recordado que, en caso de liquidarla, tendría un coste que se debe asumir.

"No tiene sentido condonar pagos sin saber cuál es la voluntad clara del Ayuntamiento", matizaba.

Más conexiones entre Valladolid- Madrid

El ministro de Transportes ha respondido a la posibilidad de que aumenten las frecuencias de las líneas entre Valladolid- Madrid. En la actualidad hay 32 trenes diarios, pero lo cierto es que se necesitan más debido a la alta demanda que tienen.

"Las frecuencias del AVE dependen de la renovación de la flota", explicaba, a la par que lamentaba que durante el gobierno de Mariano Rajoy "no se compró ningún tren". Sin embargo, recordaba que Pedro Sánchez fue "lo primer que hizo" y que 500 trenes nuevos llegarán a partir del 2024.

"Los 30 primeros estarán en el primer trimestre", expresaba. Estos se pondrán en marcha en Galicia y Asturias y, con estos segundos, se podrá "mejorar" la conexión Valladolid- Madrid. "Es cierto que el uso cada vez es más intenso, pero sin una renovación de la flota es imposible", subrayaba.

