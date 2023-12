Aquona refuerza su compromiso con la accesibilidad de la mano del programa Contigo

Promover la reflexión sobre cuestiones de discapacidad y llamar la atención sobre los beneficios de una sociedad inclusiva y accesible para todos es el principal objetivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual se celebra cada año el 3 de diciembre. En 2023, la ONU pone el foco en la necesidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ‘para, con y por las personas con discapacidad’ y busca el compromiso, la solidaridad y la acción de entidades, empresas y sociedad civil para conseguirlo.

En esta línea, Aquona, empresa que gestiona servicios de agua, saneamiento y depuración en más de 60 municipios de Castilla y León, responde a la llamada de Naciones Unidas con un firme compromiso con el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030, contando con todas las personas, independientemente de cuáles sean sus capacidades.

Y es que en el marco del programa Contigo, una de las grandes transformaciones culturales impulsadas en Aquona que va mucho más allá del ámbito de atención al cliente, se han implantado una serie de avances para hacer más accesible los servicios de agua que la empresa gestiona. “Contigo está estrechamente relacionado con la eliminación de barreras; su propósito es ofrecer una atención multicanal para atender de forma personalizada las necesidades de nuestros clientes, prestando especial atención a colectivos vulnerables o con necesidades más específicas”, explica Juan Rey, director de Clientes de Aquona.

Con el fin de eliminar barreras físicas, Aquona ha mejorado el acceso en sus principales oficinas mediante la habilitación de rampas, la instalación de señalización adaptada o el cambio de ubicación de las mismas en otros casos. Por ejemplo, en ciudades como Zamora, Palencia o Ponferrada, las oficinas de la empresa cuentan con información de horarios de atención en Braille.

Asimismo, Aquona tiene en todas sus oficinas un servicio de videointerpretación en lengua de signos con cita previa, tanto para la atención presencial como para la atención por videollamada, y un servicio de traducción en 15 idiomas presencial o a distancia. También dispone en sus principales oficinas de un bucle magnético a disposición de los clientes con discapacidad auditiva para reducir el ruido ambiente y mejorar así la comunicación y cartelería en Braille, en otros.

“Nuestra apuesta por la accesibilidad sensorial y cognitiva es de 360 grados, abarcando tanto la atención presencial, como la diversidad de canales digitales que hemos puesto a disposición de los clientes”, asegura el director de Clientes de Aquona.

Así, el canal de WhatsApp, disponible en el 630 210 503, también supone un avance dirigido a personas con discapacidad auditiva ya que permite una atención cómoda, ágil e instantánea. Por último, durante este 2023 y asesorada por una empresa especializada, Aquona ha adaptado sus comunicaciones con los clientes, como por ejemplo los sms o emails de avisos digitales que informan de incidencias en el suministro, entre otras cuestiones, a ‘lectura fácil’; es decir, un sistema que simplifica las informaciones facilitando la comprensión de las mismas por parte de colectivos con discapacidad cognitiva

Reconocimientos

Todas las mejoras y avances mencionadas anteriormente han hecho a Aquona merecedora de dos reconocimientos que avalan el compromiso de la compañía con las personas con discapacidad y con la excelencia en la atención al cliente.

Por un lado, Aquona ha renovado un año más su sello Bequal Plus, concedido por la Fundación Bequal, el cual acredita la labor de la empresa en materia de inclusión de las personas con discapacidad en todas las áreas de la compañía. Esta labor no solo se centra en la accesibilidad a la hora de relacionarse con sus clientes sino también en favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad. Para ello, Aquona mantiene acuerdos colaborativos con fundaciones especializadas y agencias de colocación, como es el caso de Inserta, de Fundación ONCE.

Por otro lado, la empresa ha recibido el distintivo ‘Servicio al Cliente del Año’, dentro de la categoría de empresas suministradoras de agua, en el certamen de los líderes del servicio de Sotto Tempo.

“Estos reconocimientos nos impulsan para seguir avanzando en nuestro propósito de situar a las personas en el centro de nuestra acción, protegiendo y adaptando nuestros servicios a las necesidades de nuestros clientes, sin excepción. Apostamos por un modelo de atención socialmente comprometido”, concluye Juan Rey.

Sigue los temas que te interesan