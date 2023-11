Barcones responde al "Hay una carta para ti" de Mañueco y le acusa de "pisar poco" Castilla y León

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha aprovechado su comparecencia previa a la asamblea general de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para comentar la polémica carta enviada por el presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, al Gobierno de España, en la que recogía las cuentas pendientes de Sánchez con Castilla y León. En este sentido, no solo ha ironizado con el escrito, relacionándolo con el famoso programa 'Hay una carta para ti', sino que, además, le ha acusado de pisar poco la Comunidad.

"He visto en eso de 'Hay una carta para ti' que el señor Mañueco pide la digitalización, la conectividad de Castilla y León. Creo que pisa poco el territorio de nuestra Comunidad porque si no hubiera descubierto que en todo Castilla y León están abiertas las zanjas, ya muchas cerradas, para meter la banda ancha. Después de años y años prometiendo, la Junta no conectó absolutamente nada, pero el Gobierno de España garantiza que en 2025 va a estar todo plenamente conectado por banda ancha", ha denunciado Barcones.

Asimismo, la delegada del Gobierno ha asegurado que los datos son objetivos y que "por mucha carta que se envíe, estos no se pueden tapar". Así, ha afirmado que en todos estos años el Gobierno de Pedro Sánchez ha dedicado a Castilla y León "8.000 millones más que en el mismo periodo los gobiernos del PP", lo que para ella demuestra que la Comunidad está "en el pensamiento del Gobierno de España".

En este sentido, Barcones ha confesado lo tanto que le gustaría que Mañueco "nos contara a todos los castellanos y leoneses qué ha hecho con esos más de 8.000 millones de euros adicionales que le ha trasferido el Gobierno de Sánchez y qué está haciendo con esos más de 1.500 millones de euros que le ha transferido el Gobierno de España del plan 'España Puede' del plan de Recuperación, Transformación y Resilencia". "Así podríamos ver que esos grandes anuncios que hace la Junta vienen todos financiados por el Gobierno de España", ha advertido Barcones.

"Solo un desconocimiento absoluto de la realidad de nuestra tierra y solo la falta de trabajo y de gestión en las competencias propias de estas Comunidad llevaría a esa acción de reclamar y pedir al Gobierno, porque es la única gestión que conocemos de Castilla y León", ha apostillado.

FRMP de Castilla y León

En el marco de la asamblea general de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León que se ha celebrado esta mañana en la Feria de Valladolid, Barcones también ha reclamado igualdad en favor de los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León al considerar que el tejido local "están infrafinanciados con respecto a los de otras comunidades autónomas".

La delegada no solo ha afirmado que los alcaldes y presidentes "seguirán sumando esfuerzos y pidiendo por esa igualdad en servicios públicos esenciales que son competencia de la Comunidad, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte público y la lucha contra la despoblación", sino que, además, ha confesado que en esta legislatura espera que la Junta "entienda que infrafinanciar por debajo de la media del resto de España supone un agravio a la igualdad de todos aquellos que vivimos en esta tierra", dado que, a su parecer, "eso implica que hay menor capacidad por parte de ayuntamientos y diputaciones de poder prestar esos servicios públicos de calidad que demandan nuestros vecinos".

Virginia Barcones también ha querido dejar claro que el objetivo del PSOE como parte de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León no es otro que "construir, aportar y defender lo local". Además, ha recordado que un año más se va a presentar una candidatura única en la que todos los partidos, en función de sus resultados electorales, tendrán representación para que todos ellos puedan aportar sus ideas. Y es que, en lo que respecta al PSOE, cabe destacar que Aitana Hernando va a ser la vicepresidenta primera de la Federación y Eduardo Morán el vicepresidente cuarto.

Por su parte, Aitana Hernando ha confesado las ganas y la ilusión con las que se enfrenta a esta nueva legislatura como miembros de la ejecutiva de la Federación Regional, así como el interés que tienen tanto ella como sus compañeros de trabajar en favor del "municipalismo" y del "consenso" para lograr la "defensa de los intereses de nuestros vecinos".

"La Federación es y debe ser necesariamente un lugar de consenso y de encuentro, de poner los intereses de nuestros vecinos por encima de los intereses partidistas y de conseguir unos mejores servicios públicos para nuestros municipios, una mejor financiación y la proximidad", ha declarado al tiempo que ha reivindicado "una mayor presencia y participación directa en la gestión de los Fondos Europeos que gestionan las comunidades".

Hernando, al igual que Barcones, también ha recordado al recientemente fallecido exalcalde de Benavente, Luciano Huerga, con unas emotivas palabras de cariño y afecto. Así, mientras Barcones ha destacado lo tanto que trabajó su compañero por la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, confesando que "siempre estuvo ahí para sumar" y que está totalmente convencida de que a él lo que le hubiese gustado es "que siguiéramos trabajando con esa fuerza e intensidad con la que él siempre lo hizo", Aitana ha querido sumarse a las palabras de la subdelegada aclarando lo tanto que van a echar de menos a Luciano, a quien ha definido como "una voz del municipalismo fundamental".

