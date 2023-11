Un 25-N contra García-Gallardo: “Solo sabe que echar leña al fuego e insultar a las mujeres”

Noticias relacionadas 25N: Así funcionan los puntos de atención a mujeres víctimas de violencia de género en Madrid

A ritmo de batukada y contra García-Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Así ha sido la concentración que los sindicatos UGT y CCOO han realizado, con una performance incluida, frente a la sede de Presidencia para denunciar los discursos negacionistas de la violencia machista de Vox en la Junta con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Y es que esta manifestación se ha convertido en una protesta contra las declaraciones de Gallardo y en una rogatoria para que el presidente Mañueco, le cese ya de sus cargos.

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha confirmado que es la primera vez que esta concentración por el 25-N se hace en la sede del Gobierno de la Junta de Castilla y León, “pero dirigida principalmente contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León”. ¿Por qué contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León? Para el sindicalista, “porque a través de sus declaraciones en los medios de comunicación y en el parlamento cada vez que se le pregunta sobre el tema de la violencia de género es un negacionista, la niega y verdaderamente dice cuestiones que son impresentables tanto para los hombres como para las mujeres”. Ante esto, resume que va “en contra del vicepresidente de la Junta de Castilla y León”, ha afirmado.

UGT y CCOO se concentran frente a la sede de Presidencia

Así, ha pedido al Gobierno de la Junta de Castilla y León que no se siga adelante con el trámite de la ley intrafamiliar, tal y como quieren desarrollar desde el grupo de Vox, “y que se siga apostando por la ley de violencia de género”. Asimismo, Temprano ha denunciado el “acoso laboral” que muchas mujeres sufren en sus centros de trabajo y que no se denuncia por miedo a perder su puesto. Desde el punto de vista empresarial, también ha dirigido un mensaje a los empresarios para decirles “que tienen la obligación legal de seguir los protocolos, de hacer los planes de igualdad que exige la propia legislación a partir de 50 trabajadores en las empresas y que en muchos de los casos no se están haciendo”.

Por su parte, el secretario de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, ha seguido en la misma línea cargando contra el vicepresidente de la Junta. “Creemos que el señor Gallardo, con sus declaraciones solo hace que echar leña al fuego. Es decir, en vez de contribuir a reducir la violencia de género con políticas activas sobre el tema, lo que hace es echar leña al fuego, y por lo tanto, lejos de parar, esto aumenta. Y él tiene una gran responsabilidad en nuestra región”, ha asegurado. Para afirmar que “está imponiendo una agenda a la propia Junta de Castilla y León. Él no lleva la Consejería de Igualdad ni lleva la Consejería de Igualdad, pero está imponiendo políticas. De entrada, la modificación de la ley de violencia de género que pactamos en el diálogo social en las organizaciones sindicales y empresariales con el Gobierno Autonómico, que todavía no ha visto la luz. Por lo tanto, ellos están contribuyendo a imponer una agenda contra la evolución y contra la igualdad”.

Los secretarios autonómicos de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, se concentran frente a la sede de Presidencia R. Cacho ICAL

Ante esto manda un mensaje a Mañueco para que tome decisiones y “le saque del Gobierno”.

Sigue los temas que te interesan