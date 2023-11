El PP acusa al PSCyL de usar a Castilla y León "como felpudo" en beneficio del independentismo: "Les perseguirá toda la vida"

El PP ha acusado este lunes al PSCyL de usar a Castilla y León "como felpudo" en beneficio del independentismo. "Su cobardía les perseguirá toda la vida", ha afirmado el secretario autonómico de los populares, Francisco Vázquez. "La cobardía de Luis Tudanca, Virginia Barcones y el resto de palmeros del PSOE de Castilla y León. Nunca antes alguien en Castilla y León había sido capaz de usarnos como felpudo en beneficio del independentismo", ha incidido.

Vázquez ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de decir "sí a los separatistas catalanes y vascos" y "no a los castellanos y leoneses" mientras el PSOE de Castilla y León "aplaude con las orejas". "Es sencillamente bochornoso", ha afirmado. Además, ha defendido que las concentraciones del PP en las que se han dado cita "más de 125.000 personas" durante el fin de semana en la Comunidad han sido "un ejemplo de moderación y firmeza" en favor de "la igualdad, la justicia y la democracia".

"Lo que vimos ayer en las plazas y calles de Castilla y León fue simplemente histórico. Mareas humanas de indignación frente al atropello político del PSOE y de sus futuros socios de Gobierno", ha señalado el secretario autonómico del PP, que ha incidido en que en Castilla y León "somos gente muy seria, nos gustan las cosas bien hechas, la gente de palabra y que no nos tomen el pelo".

Vázquez ha defendido que los castellanos y leoneses han dicho un "no rotundo" a los "privilegios" de los separatistas, la "impunidad" que otorga la amnistía y a "la venta de este país por parcelas para pagar el alquiler de Pedro Sánchez en La Moncloa". "Castilla y León no se rinde, España no se rinde", ha zanjado.

