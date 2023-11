Castilla y León sale a la calle para decir 'no' a la amnistía: más de 75.000 personas se manifiestan contra los pactos de Sánchez

Más de 75.000 personas, según los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno, se han echado a la calle hoy en las nueve capitales de provincia de Castilla y León para decir ‘no’ a la amnistía y manifestarse contra los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.

Las principales plazas de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora se han llenado de banderas de España y gritos de “Sánchez traidor”, “España no se vende y no se rinde” o “Puigdemont a prisión” para expresar su oposición de manera pacífica en estas concentraciones convocadas por el PP, donde se ha leído el manifiesto común a las 52 ciudades españolas.

Según los datos aportados por la Delegación del Gobierno, 2.500 personas se han concentrado en los alrededores de la Plaza de San Vicente de Ávila; 5.000 en la Plaza del Rey de Burgos: 9.500 en la Plaza de San Marcelo de León; 4.000 en la Plaza Mayor de Palencia; 21.000 en la Plaza del Liceo de Salamanca; 4.000 bajo el Acueducto de Segovia; 1.500 en la plaza de Mariano Granados de Soria; 25.000 en la calle Santiago con la Plaza Mayor de Valladolid; y 2.500 en la Plaza de la Constitución de Zamora.

En todas ellas se ha expresado que “España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad” y se ha dicho “No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía”.

Además, se ha advertido que Sánchez “busca romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país” y han concluido el manifiesto con un grito de ¡España no se rinde!.

Valladolid

Una gran multitud de vallisoletanos provistos de banderas de España y de la Unión Europea, en torno a 25.000 asistentes según la Delegación de Gobierno, se concentraron en la capital para mostrar su repulsa ante la amnistía y los pactos de investidura de Pedro Sánchez con Junts, al grito unísono de “Valladolid no se rinde. España no se vende”.

Contra la misma causa que la organizada por el PP en la calle Santiago, a escasos metros, separados por dos furgonetas engalanadas por logos del Partido Popular y enseñas nacionales, numerosos ciudadanos se dieron cita, igualmente, en la plaza Mayor en el acto convocado por Vox, donde se desplegó una bandera de grandes dimensiones y se lanzaron proclamas como “Pedro Sánchez, que te vote Txapote”.

Antes de la lectura de un manifiesto, el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación, Conrado Íscar, puso en valor el apoyo de la sociedad y las formas con las que se llevó a cabo la concentración, que no es otra que de una forma cívica, como caracterizan las acciones del Partido Popular, dijo.

“Valladolid dice no a Pedro Sánchez, a la amnistía y a la desigualdad, porque no queremos que se más que otros, pero tampoco menos que nadie. Estamos ante una situación donde Pedro Sánchez no ha aceptado que perdió las elecciones, que se agarra a La Moncloa a cualquier precio y quiere vender España”. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, lanzó un mensaje de justicia y concordia, quien abogó por un “Estado de derecho, la igualdad de todos los españoles en todos los territorios y en la apuesta por un Estado democrático con la división de poderes”.

León

Miles de personas llenaron hoy la plaza de San Marcelo de León y espacios adyacentes -9.500 según fuentes oficiales- secundando la convocatoria del PP contra la amnistía y el pacto de gobernabilidad con Junts. La presidenta provincial, Esther Muñoz, fue la encargada de dar lectura al manifiesto de la jornada arropada por cargos orgánicos e institucionales de la formación en medio de un ambiente que describió como “festivo, serio y firme” para mostrar el rechazo de los asistentes a “los pactos con delincuentes para hacerse con la Presidencia del Gobierno”.

“Queremos democracia; no queremos ser los de siempre los que estemos cebando a los de siempre”, añadió la también diputada nacional en una concentración en la que exhibieron cientos de banderas de España y numerosos carteles con frases alusivas a la convocatoria y otras más ‘personalizadas’. Así, varios asistentes portaban pequeñas pancartas con las imágenes del alcalde de la capital, José Antonio Diez, el secretario provincial y diputado del PSOE, Javier Alfonso Cendón y la diputada y secretaria de Igualdad, Andrea Fernández acompañadas de la pregunta “¿Con León o con Puigdemont?”.

La cita reunió a responsables públicos del PP procedentes de toda la provincia, entre ellos, los alcaldes de Ponferrada, Marco Morala, y La Bañeza, Javier Carrera. Como estaba anunciado, Vox apoyó la movilización y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, acudió para mostrar el mensajes de que “es necesaria la unidad nacional, no es el momento de los partidos y nosotros apoyaremos cualquier movilización de la sociedad civil pacífica, como la que ha habido hoy aquí”.

Palencia

Unas 5.000 personas, según el PP, frente a las 4.000 que contabilizó la Policía Nacional, se concentraron hoy en la plaza Mayor de Palencia para expresar su rechazo a la amnistía, que recoge el pacto de la “infamia” del PSOE con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez, desde donde se aseguró que “España no se rinde”.

La presidenta provincial y de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, defendió la Constitución de 1978, la igualdad entre los españoles y rechazó la “división”. “La sociedad española quiere seguir con esos principios de solidaridad, de integración y de respeto a la diversidad, pero dentro de la convivencia”, dijo para añadir que el pacto de Sánchez y Puigdemont “intenta arruinar la convivencia” por “razones de interés personal”.

“No ha sido un pacto, sino una auténtica rendición de los constitucionalistas ante los nacionalistas. Los nacionalistas son insaciables y lo ha dicho Puigdemont. Este es el primer paso, pero después habrá otras exigencias al resto de los españoles. Desde aquí vamos a decir que no nos van a parar. España no se rinde”, sentenció al tiempo que destacó que van a seguir protestando pero de una “manera pacífica, coordinada y desde luego todos juntos para decir no a la amnistía”.

La eurodiputada Ana Collado denunció que Pedro Sánchez pretende cambiar el régimen salido de las urnas de 1978 “por la puerta de atrás”. “Basta ya porque los ciudadanos de Palencia tienen los mismos derechos que los ciudadanos de Barcelona, que los ciudadanos de Vitoria y que los ciudadanos de toda España”, dijo y añadió: “Así que hoy una vez más todos juntos vamos a gritar alto y claro, basta ya de patrañas, basta ya de infamia”.

Por su parte, la diputada Milagros Marcos aseguró que el pacto con los independentistas hace que en España no haya ciudadanos “libres” e “iguales” y, como ejemplo, puso las diferencias en las cuantías de las pensiones en su provincia y en el País Vasco o las inversiones que necesita la capital para soterrar las vías y el apoyo a las “embajadas” de Cataluña.

Burgos

Por su parte, una 5.000 personas según fuentes del PP, expresaron hoy su rechazo al “desatino” de la amnistía que ha pactado el PSOE con los partidos independentistas catalanes. “Basta ya” y “España no se entrega” manifestaron los asistentes a la concentración del Partido Popular de Burgos, que llenó de banderas nacionales la plaza del Rey San Fernando, a los pies de la catedral.

La protesta contó como en todas las capitales con la lectura del manifiesto por la igualdad de los españoles, a cargo del periodista Antonio Naranjo, de la Cadena Cope. Su alocución terminó con el lema “España no se rinde” entre aplausos de los asistentes.

El presidente provincial del PP y de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, aseguró que esta protesta se celebra “en defensa de los intereses de un país”. “La sociedad burgalesa está muy preocupada. Hoy se está quedando pequeña esta plaza”, dijo con un “mensaje muy claro”, contra la “amnistía”. “España no se entrega”, sentenció.

Además, Borja Suárez sostuvo que recogen su apoyo y les trasladó la confianza de que “a esto se le puede dar la vuelta” y que “esto se puede parar”, porque a su juicio “España se merece mucho más”, conservar la “concordia” y la igualdad consagrada en la Constitución. Por ello, pidió al presidente y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que abandone la “soberbia” y escuche al pueblo que sale “en masa” a las calles.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, aseguró que la amnistía supone “poner el contador a cero” cuando a su juicio los políticos independentistas ya han manifestado que “lo van a volver a hacer”. “Ya han diseñado previamente unas leyes para que precisamente no les cueste lo mismo”, dijo y añadió que su ciudad está en contra de esta medida. “España no se vende”, apostilló.

Segovia

Numerosos segovianos, unas 4.000 según la Delegación del Gobierno frente a 9.000 estimados por la Policía Local, secundaron hoy la concentración del Partido Popular contra la amnistía a los líderes independentistas y los pactos del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. La protesta, que finalizó con el himno de España, se desarrolló de forma pacífica entre numerosas banderas del país entre gritos de ‘Sánchez dimisión’ o ‘Puigdemont a prisión’.

El empresario Pedro Palomo, presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, fue el encargado de leer el manifiesto elaborado por el PP en defensa de la igualdad de los españoles, con el que se cerró la concentración en la plaza de Azoguejo, a los pies del acueducto de Segovia.

“Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía”, señaló y agregó: “Es hora de preguntarnos qué podemos hacer por nuestro país. Éste es el camino. La indignación que sentimos ha de convertirse en un clamor que se oiga en toda España y llegue a todas las democracias amigas. Porque la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro”.

Zamora

Unas 3.000 personas, según estimaron fuentes de la organización y 2.500 de acuerdo a la Delegación del Gobierno, secundaron hoy en Zamora la convocatoria formulada por el Partido Popular en las 50 capitales de provincia y las dos ciudades autónomas y se concentraron en la plaza de la Constitución, la plaza del Mercado y la calle Santa Clara para protestar por la amnistía y las cesiones a los partidos independentistas.

“Esta no es una plaza cualquiera porque venimos, precisamente, a defender la Constitución, que es como se llama esta plaza. Sánchez dijo que no iba a hacer lo que precisamente está haciendo ahora. Este un hombre es un psicópata que lo único que quiere es ser presidente del Gobierno a costa de lo que sea”, afirmó el presidente provincial del PP de Zamora y senador, José María Barrios.

“Quiere presidir, aunque sean, las cenizas de España. Le da igual lo que pase con sus acuerdos y se ha rendido al independentismo. Lo hemos visto con los acuerdos con todos pero, sobre todo, con los de Junts, que creo que son los más graves porque dinamita los pilares sobre los que se sustenta la Constitución”, añadió, además de considerar que las “cesiones independentistas” a Ezquerra Republicana “las pagaremos entre todos, nuestros hijos y nuestros nietos”.

El acto contó también con la presencia del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; la vicesecretaria de Política Sectorial y Económica, Isabel Blanco; los parlamentarios nacionales del PP por Zamora, procuradores en las Cortes de Castilla y León y numerosos alcaldes y concejales, entre otros representantes de instituciones y entidades.

Soria y Ávila

Miles de personas, unas 3.000 personas según el PP, frente a 1.500 de la Delegación del Gobierno, se concentraron hoy en la plaza Mariano Granados de Soria en defensa de la igualdad de los españoles y contra la amnistía que recoge los pactos del PSOE con los independentistas para investir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

“La democracia española prevalecerá”, garantizó ante los asistentes el presidente provincial del Partido Popular y de la Diputación, Benito Serrano, quien fue el encargado de leer el manifiesto elaborado por el PP. “La indignación que sentimos ha de convertirse en un clamor que se oiga en toda España y llegue a todas las democracias amigas. Porque la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro”, dijo.

“Quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme. Tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá. Algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles. ¡España no se rinde!”, concluyó el presidente del PP de Soria, quien pidió a los manifestantes un “viva” por España, que fue respondido al unísono por todos. A continuación sonó el himno nacional entre aplausos.

De igual manera, unas 4.000 personas, según el PP que era la organización convocante y 2.500 según la Subdelegación de Gobierno, llenaron en Ávila su céntrica plaza de San Vicente para unirse en un sólo grito por la unidad de España. El encargado de leer el manifiesto, que era el mismo en clave nacional, fue el presidente de los populares abulenses, Carlos García, quien antes de hacerlo advirtió de lo que supondrán, a presente y a futuro, las políticas de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder.

A pleno pulmón lo primero que hizo fue dar la razón esencial de una manifestación convocada para "defender el honor, la nación y el orgullo de ser españoles". Sólo eso fue suficiente para arrancar los gritos de una masa 'adornada' por miles también de banderas de España que dejaba claro aquello de "Yo soy español, español, español".

Tras ello continuó García dejando claro que "la política de la mentira, del cambio de opinión, de la cesión absoluta, de la falta de principios y del cambio de valores afecta a toda España", pero más si cabe a provincias pequeñas como la nuestra y a comunidades como Castilla y León para las que será "la puntilla".

