La borrasca Ciarán activa todas las alarmas en Castilla y León: alerta por vientos y lluvias en toda la Comunidad

La borrasca Ciarán ha entrado con fuerza en Castilla y León, que ha tenido que activar todas las alarmas y alerta en la Comunidad por la previsión de fuertes vientos y abundantes lluvias para las próximas horas. Así lo ha dado a conocer la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta, que también ha emitido una serie de recomendaciones para la ciudadanía.

La borrasca Ciarán y sus frentes asociados han llegado a Castilla y León esta madrugada, trayendo precipitaciones generalizadas en toda la Comunidad, con un carácter intenso y persistente en los sistemas montañosos y en la mitad oeste, donde existe la posibilidad que se acumulen entre 40 y 60 mm en 12 horas.

De la misma manera, la previsión de fuertes vientos de componente oeste-suroeste, con rachas de hasta 80-90 km/h en toda Castilla y León, pudiendo llegar a los 100 km/h en zonas montañosas, también han levantado la preocupación.

La situación meteorológica se espera que se prolongue a lo largo del fin de semana por la llegada de una nueva borrasca, con similares características, durante la madrugada del próximo sábado.

La mejoraría no se prevé que llegue hasta el lunes 6 de noviembre, por lo que será ese día, a las 14:00 horas, cuando se dará por finalizada la actual situación de alerta activada este jueves.

Desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias se ha desaconsejado la prácticas de actividades al aire libre durante las próximas horas y especialmente en lugares de montaña. Asimismo, recomiendan la consulta de las previsiones meteorológicas y el estado de la circulación en caso de realizar un viaje por carretera.

Recomiendan igualmente que se preste mucha atención a los consejos para evitar incidentes que se deriven de las rachas de viento como retirar de ventanas y fachadas de los edificios cualquier objeto que pueda caer a la vía: tiestos, toldos o macetas. También solicitan revisar los anclajes de ventanas, antenas, persianas, etc.

Para transitar como peatón, aconsejan alejarse de marquesinas, árboles, andamios o edificios en ruinas, dado que pueden caer al suelo a consecuencia del viento. A los conductores les recomiendan sujetar firmemente el volante, con ambas manos, y extremar la atención en la entrada y salida de túneles o los momentos que se adelante o cruce con vehículos pesados, ya que se puede dar el llamado 'efecto pantalla', que puede provocar un desplazamiento lateral repentino del vehículo.

Con el objetivo de evitar incidentes por las lluvias abundantes, se debe revisar el tejado y las bajadas de agua, así como eliminar la acumulación de hojas, escombros, hojas, tierra, etc, ya que puede obstaculizar el paso del agua a la cuneta o alcantarillado cercano a la vivienda.

También se pide no estacionar a la orilla de cauces de barrancos, ríos, torrentes y puentes. No es recomendable cruzar con el turismo vados de cursos de agua, aunque no de la sensación de cubrir demasiado.

