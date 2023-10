La oposición denuncia que la ley para blindar los servicios públicos del PP es "peligrosa e inútil" y "la más absoluta nada"

Los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León han mostrado este miércoles su oposición rotunda a la proposición de ley para blindar los servicios esenciales presentada esta semana por el Grupo Popular. El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha considerado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que la iniciativa es "peligrosa e inútil" y que solo servirá para "solidificar el deterioro de la atención primaria" mientras que el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que la proposición de ley es "la más absoluta nada" y que no servirá para garantizar la igualdad de acceso en el territorio.

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, se ha negado a valorar el texto hasta que "no se pongan de acuerdo el Grupo Popular y el consejero de Sanidad" ironizando con que el consejero quizás podría presentar "alguna enmienda" a la misma. El portavoz popular, Raúl de la Hoz, en cambio, ha negado diferencia alguna con Alejandro Vázquez y ha apuntado que afirmó que "en su caso precisaría la reordenación de los servicios". "El consejero precisó que no era preciso y eso es un muy buen indicativo", ha afirmado. Carlos Menéndez, de Vox, por su parte, ha defendido que la proposición de ley está "en consonancia" con lo que defiende el partido.

Las iniciativas del PP: viñedos y tasas veterinarias

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha presentado las dos iniciativas que llevará al pleno de la próxima semana. En primer lugar, una Proposición No de Ley (PNL) conjunta con Vox pidiendo que no haya instalaciones energéticas renovables en zonas registradas como viñedos y declarar como zonas no autorizables los terrenos que aparezcan reconocidos como viñedos. "Lo ampliamos también a las líneas de evacuación, que han de ser soterradas", ha detallado.

Además, se presentará la ya anunciada proposición de ley para la bonificación del 95% de las tasas veterinarias para los ganaderos hasta el 31 de diciembre de 2025, que ha confiado en que salga aprobada por unanimidad.

Sobre la ley para blindar los servicios públicos ha negado contradicción alguna con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que negó que hiciese falta reordenar los servicios. "Yo dije que, en su caso, precisará de la reordenación de los servicios y el consejero que es el verdadero conocedor manifestó que no era preciso para el cumplimiento de la norma, y eso es muy buen indicativo de que con los medios disponibles somos capaces de atender a los requerimientos de la norma", ha afirmado De la Hoz.

El PSOE llevará una PNL sobre las ayudas al alquiler

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha anunciado que su grupo llevará al pleno de la próxima semana una PNL para que la Junta proceda antes del 31 de octubre a la resolución de convocatoria de subvenciones de las ayudas al alquiler, realizando el pago a las personas beneficiarias. Además, presentarán una interpelación sobre agricultura y una moción en materia de sanidad para garantizar a la población "la gestión integrada, equitativa y eficiente de la gestión de la salud en la Comunidad".

"Planteamos garantizar por ley la asistencia presencial en todos los consultorios locales y que se remita a las Cortes en tres meses un proyecto de modificación de plazos máximos para llegar a la lista de espera cero", ha afirmado.

Vox: compromiso con el sector del vino y alternativas fitosanitarias

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha informado de que su grupo presentará dos PNL: la primera conjuntamente con el PP para "defender el sector del vino". "Para Vox el compromiso con el mundo del vino es total, este sector es clave por sus implicaciones económicas y como generador de identidad, y por su arraigo con el medio rural y las tradiciones y pilar para luchar contra la despoblación", ha afirmado.

La otra PNL del partido instará a la Junta a que inste al Gobierno "a que termine con el agravio que sufren los agricultores castellanos y leoneses por la falta de alternativas fitosanitarias para la lucha contra las principales plagas que afectan a los cultivos". "Que agilice y flexibilice las solicitudes del sector para el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y que amplíe las autorizaciones para usos menores", ha detallado, destacando que la iniciativa va dirigida a que los agricultores "cuenten con los mismos mecanismos de defensa que los de otros países para llevar a cabo un control de las plagas". "El sector primario debe ser defendido por ser generador de riqueza y empleo y apostamos por defender nuestra soberanía alimentaria", ha señalado.

Sobre la ley de servicios públicos del PP, ha informado de que Vox fue citado el pasado viernes para conocer el texto y ha defendido que "está en consonancia" con lo que defiende el partido. "Nos congratula que después de décadas de Gobierno del PP haya sido ahora, cuando Vox forma parte, se presente una proposición en la que se blindan servicios públicos esenciales", ha afirmado.

Igea presentará una moción de medio ambiente

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha señalado que presentará una moción en materia de medio ambiente en el próximo pleno, que contará con 10 puntos. "No se han establecido los indicadores, no se han cumplido los objetivos y ni siquiera se ha tramitado la Ley de Cambio Climático como estaba previsto. Es bueno que el pleno de las Cortes debata y asuma o no las recomendaciones de sus instituciones propias", ha afirmado, en referencia al informe del Consejo de Cuentas, criticado por PP y Vox, que recomendaba una oficina sobre el cambio climático.

Igea ha cargado duramente contra la proposición de ley del PP sobre el blindaje de los servicios públicos. "Es la proposición más peligrosa e inútil y destinada a solidificar el deterioro constante de nuestra atención primaria", ha afirmado, señalando que que un Gobierno "manifieste como proyecto que se queden las cosas como están indica su incapacidad absoluta para proponer las reformas necesarias".

Igea ha denunciado que el porcentaje de citas en atención primaria en 24 o 48 horas era del 63% en el año 2018 y que ahora es del 33%, bajando a la mitad. "Solo un tercio de los Ciudadanos de la Comunidad puede ver a su médico en 24 o 48 horas y esto es lo que quiere solidificar esta proposición de ley", ha denunciado.

Además, ha alertado de que en los últimos cinco años el número de pólizas privadas "se ha incrementado un 30%" y que "se ha establecido un sistema de sanidad para ricos y otro para el común de los mortales". "La espera media para consulta especializada ha pasado de 60 a 95 días de 2018 a 2022, se ha incrementado un 50%, y Lo que se está ofreciendo con esta Ley es asegurar el continuo deterioro de la asistencia sanitaria a nuestros ciudadanos, es una auténtica burla lo que se ha propuesto", ha insitido.

Igea ha mostrado su rotunda oposición, anticipando su voto contrario cuando se debata en el pleno y ha cargado contra el presidente de la Junta. "Dentro de la cabeza de Mañueco no hay nada, no tiene nada que proponer", ha zanjado.

Fernández preguntará por el curso del ISSEP en Segovia

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha anticipado que su pregunta parlamentaria irá sobre si la Junta considera adecuado patrocinar y financiar con 15.000 euros de dinero público "unas jornadas de un instituto de extrema derecha en las que se ha veritdo un infecto asqueroso discurso racista, xenófobo y fascista y que ha hecho apología abierta del franquismo". "Vox ha convertido a la Junta en un chiringuito aún mayor de lo que ya era", ha denunciado.

Además, ha asegurado que la proposición de ley del PP para blindar los servicios públicos "es la nada". "Con esa proposición de ley no se van a blindar los servicios públicos ni se va a garantizar la igualdad de acceso en el territorio, va a seguir habiendo una desigualdad enorme. Es la más absoluta nada de las nadas", ha concluido.

