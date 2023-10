La declaración de apoyo a Israel en las Cortes, condenada al fracaso: PSOE y Podemos exigen apoyar también al pueblo palestino

La declaración de apoyo a Israel en las Cortes de Castilla y León, propuesta por PP y Vox para el pleno de la próxima semana, se encuentra abocada al fracaso. El Grupo Socialista ha presentado otra propuesta de declaración en la que incluye el apoyo al pueblo palestino y el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, se encuentra ultimando otra propuesta en la que pedirá que las Cortes "insten al Estado de Israel a que cese en el genocidio que lleva décadas perpetrando".

Unas posiciones de la oposición muy alejadas de las mostradas por el PP, que basa su declaración únicamente en condenar el atentado de Hamás y solidarizarse con Israel, y Vox, que incluye la propuesta de "ni un céntimo de los pagos destinados a ayuda humanitaria" vaya destinado "a aquellos que no respetan la vida", en referencia a Hamás. La postura completamente antagónica de los grupos hace prever que la declaración institucional no saldrá adelante la próxima semana, ya que requiere de la unanimidad de todos, aunque el portavoz popular, Raúl de la Hoz, ha señalado que hará los posible por tratar de alcanzar un acuerdo entre las distintas formaciones.

De la Hoz: "Israel no ha cometido ningún ataque terrorista"

El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha asegurado que al presentar su texto no lo ha hecho pensando en el posicionamiento "político o ideológico" sino pensando en "los niños degollados, en las mujeres violadas y los jóvenes que estaban disfrutando de una fiesta cuando acabaron con su vida". Y ha asegurado sentir "pena" al escuchar a los grupos políticos de la oposición.

"No esperábamos que fuera aprovechada para traer a colación cuestiones ideológicas y prejuicios, ha habido un atentado terrorista y lo que procede es la muestra de solidaridad con el pueblo de Israel y la condena del atentado y el apoyo al legítimo derecho de defensa de Israel", ha afirmado, señalando que el resto de cuestiones "importan muy poco".

Con todo, De la Hoz ha mostrado su voluntad de llegar a un "acuerdo de mínimos" que permita a las Cortes manifestar su solidaridad con "el dolor que se está sufriendo en Israel" y se ha mostrado contrario a la posición de PSOE y Podemos. "Que yo sepa Israel no ha cometido ningún ataque terrorista contra nadie", ha zanjado.

El PSOE exige la condena de "la violación de derechos humanos" del pueblo palestino

La viceportavoz del PSOE, Patricia Gómez Urbán, ha señalado que la propuesta de declaración de Vox es "inasumible" y ha mostrado su condena de los atentados terroristas de Hamás contra la población de Israel pero ha considerado que la población civil de Palestina "no puede pagar las consecuencias de un atentado repugnante".

"Requiere de una solución dentro del marco del derecho internacional porque estamos hablando de civiles y condenamos la violación de derechos humanos que ha sufrido el pueblo palestino desde hace años", ha afirmado, insistiendo en que el PSOE condena "siempre" cualquier atentado pero que siempre "defenderá" a la población civil.

Menéndez: "No son lo mismo los asesinados que los terroristas de Hamás"

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, se ha mostrado dispuesto a "hablar y consensuar" pero ha hecho hincapié en su posición "firme" de apoyo y solidaridad con el Estado de Israel y con "tener la certeza" de que los pagos de ayuda humanitaria a Palestina no terminan en Hamás. "Entendemos que no tiene cabida lo que plantea el PSOE en su propuesta de declaración, para nosotros no se puede tratar de la misma manera a quienes han atacado de forma indiscriminada a la población civil que a quienes les han sufrido", ha afirmado.

Además, ha hecho un paralelismo con España. "No son lo mismo los ancianos, niños y mujeres secuestrados por los terroristas de Hamás que los detenidos por participar en esas acciones terroristas. No es lo mismo Ortega Lara que los asesinos de ETA", ha concluido.

Igea: "Hay gente que aprovecha para hacer política"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, se ha mostrado esperanzado en alcanzar un acuerdo que condene "sin paliativos" la "barbarie" de los últimos días y ha denunciado que "hay gente que aprovecha cualquier cosa, hasta en la más dramática de las acciones del ser humano, para hacer política". "Lo que esperan de nosotros quienes sufren la barbarie es que condenemos sin paliativos a los asesinos de niños y al terrorismo y que a la vez mantengamos la necesidad de que el derecho de Israel a defenderse se haga dentro de las leyes internacionales", ha defendido.

Fernández pide que Israel cese en su "genocidio" del pueblo palestino

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha remarcado que en su propuesta pedirá a las Cortes que insten al Estado de Israel a que "cese en el genocidio que lleva décadas perpetrando, a que se reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, que cese la situación de apartheid y que finalice la ocupación de Palestina". "Esperemos que en los próximos días pueda llegarse a un acuerdo", ha afirmado.

El procurador se ha negado a condenar las afirmaciones de representantes de Podemos y Sumar como Julio Rodríguez, que denominó "acciones militares" a los ataques de Jamás, o Enrique Santiago, que se negó a llamar "grupo terrorista a Hamás". "Yo condeno que haya representantes públicos como Borja Sémper o Ayuso que se dedican a difundir bulos y esparcir mentiras y falsedades y que se niegan a reconocer el genocidio y la barbarie del Estado de Israel", ha afirmado, asegurando que Julio Rodríguez tiene todo su "respeto y apoyo".

"Condenamos los atentados terroristas y cualquier tipo de violencia pero lo que se está evitando condenar es el terrorismo de Estado que lleva décadas perpetrando el Estado de Israel", ha concluido. Una disparidad de posturas que hará prácticamente imposible tener una declaración de apoyo consensuada para ser leída en el pleno del próximo martes, 17 de octubre.

