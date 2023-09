La polémica por la amnistía llega a las Cortes: el PP presentará una iniciativa en contra que el PSOE califica de "burda mentira"

La polémica por la amnistía a los independentistas catalanes encausados por los hechos de octubre de 2017 llegará la próxima semana a las Cortes de Castilla y León. El Grupo Popular presentará una Proposición No de Ley (PNL) instando a rechazar cualquier tipo de negociación de "ningún tipo de amnistía" para la investidura y planteando la "reafirmación" de los valores de la Constitución. Una iniciativa que los populares presentarán en todos los parlamentos de España, siendo las Cortes de Castilla y León la primera Cámara en que se votará.

El PSOE ha calificado de "burda mentira" la iniciativa y ha acusado a los populares de pretender convertir las Cortes en "un circo". Una postura crítica con la PNL del PP que ha mantenido toda la oposición, aunque con matices. Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha asegurado que con esta propuesta el PP trata de "lavar la lamentable imagen de Feijóo", de cara a su investidura fallida, mientras que Francisco Igea, de Ciudadanos, ha asegurado que la amnistía es "ilegal y regresiva", aunque ha asegurado que el PP es responsable de la situación actual con sus "cesiones" al nacionalismo.

Ángel Ceña, de Soria Ya, ha defendido que "hay que cumplir la ley" pero ha criticado que se traigan medidas de ámbito nacional a las Cortes. Además, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves se ha anunciado que el pleno de la próxima semana comenzará con la aprobación por unanimidad de una declaración institucional de apoyo a Marruecos tras el terremoto, que se extenderá a Libia, después de las inundaciones de la pasada semana, a propuesta de Vox.

De la Hoz: "Nada justifica la ruptura del orden constitucional"

El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha presentado la iniciativa sobre la amnistía y ha destacado que los populares plantean "la reafirmación de los valores de igualdad, de justicia, de libertad y de pluralismo de la Constitución", con esta propuesta. En concreto, De la Hoz ha señalado que pedirán a las Cortes que "decidan entre la igualdad o los privilegios de los independentistas y entre la undiad de España o la ruptura de los principios y valores constitucionales". "No todo vale en la vida ni en la política, nada justifica la ruptura del orden constitucional en nuestro país", ha afirmado.

El portavoz popular ha asegurado que la amnistía es "radicalmente contraria" a la Constitución y "al sentido común" y ha señalado que lo que expresa su formación "no es golpista ni un intento de maquillar nada" y que es "lo mismo" que el PSOE "decía hace un mes. "El PSOE debe decidir si es el PSOE coherente que representan algunos eméritos socialistas o si el PSCyL sigue siendo el PSOE de Sánchez, un PSOE sin escrúpulos, mentiroso y traidor de sus propios valores", ha afirmado.

De la Hoz ha lamentado que probablemente se encontrarán a "ese Tudanca cobarde, incapaz de poner pie en pared frente a las tropelías de su líder". Y ha pedido que los grupos "obvien" los insultos a Feijóo del resto de grupos y que "expresen" su posicionamiento con respecto a la amnistía.

El portavoz del PP se ha posicionado con respecto a la propuesta socialista de reprobación del consejero de Industria, Mariano Veganzones, también prevista para el próximo pleno, por llamar "sanguijuelas" a los sindicatos. "Los insultos no crean puestos de trabajo y llamamos a la sensatez de todos para preocuparnos del fondo y no de las formas", ha señalado.

De la Hoz ha insistido en que Castilla y León "está a la cabeza de España en la creación de empleo" y ha llamado "a la sensatez de todos y a rebajar la tensión por parte de todos". "Los calificativos de unos y de otros nos parecen intrascendentes", ha concluido.

Gómez Urbán: "No vamos a participar de ningún circo"

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha presentado las medidas que su formación llevará al próximo pleno. En concreto, una interpelación sobre política sanitaria en materia de atención primaria y una moción en materia de educación no universitaria para garantizar por ley la gratuidad en los libros de texto, instando a la modificación del decreto de admisiones para luchar contra la segregación escolar.

Además, el Grupo Socialista presentará la ya anunciada reprobación del consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox. "Nos sobran los motivos, Veganzones ha dado motivos suficientes motivos para no ser consejero y el culpable del deterioro de esta Comunidad es Mañueco", ha afirmado.

Sobre la PNL del PP sobre la amnistía, la socialista ha señalado que esa moción se presenta "sobre una mentira" porque es algo "que ni siquiera se ha dado". "Nosotros venimos aquí a hacer política y no vamos a participar de ningún circo", ha afirmado. Gómez Urbán ha asegurado que es "una burda mentira del PP" y que lo hace "para tapar la investidura de Feijóo". "Quieren llevar a este país a un grado de confrontación y de odio del que jamás vamos a participar", ha insistido.

La viceportavoz del Grupo Socialista ha acusado, además, a Feijóo de haber "engañado" al Rey por presentarse a una investidura sabiendo "que no iba a salir" y que "no tenía apoyos". "Recomiendo al PP que se relaje y que intenten buscar a un líder y a un candidato que les dure más de seis meses. En este país nadie ha hablado sobre amnistía y no vamos a caer en ese circo, solo quieren confrontar", ha concluido.

Vox valorará presentar enmiendas a la iniciativa del PP

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, no ha querido desvelar su posicionamiento con respecto a la PNL del PP, señalando que no lo adelantan antes de la fijación de posición en el pleno. Con todo, ha reconocido que su grupo está valorando presentar "alguna enmienda".

Además, ha celebrado la declaración institucional de apoyo a Marruecos y ha sacado pecho de la aportación de su grupo a la misma, que ha pedido la inclusión del apoyo a las víctimas de las lluvias torrenciales de Libia.

Igea: "La amnistía es regresiva e ilegal"

El procurador de Ciudadanos ha considerado "regresiva e ilegal" la amnistía. "Va contra el Estado de Derecho, favorece a una oligarquía reducida. Es una vez más el triunfo de los poderosos y es cualquier cosa menos una propuesta de izquierdas", ha afirmado, señalando que si se anula la existencia del delito "se socavan los principios del Estado de Derecho" y se vuelve a un "Estado medieval y absolutista".

Con todo, ha lanzado un dardo a los populares y ha asegurado que se ha llegado a esta situación después de "muchos años de cesiones al independentismo y de blanquear el mensaje nacionalista" por parte de PP y PSOE. "He oído hablar de nación de naciones al señor Feijóo y hemos llegado hasta aquí de 30 años de cesiones y de desligitimación permanente de nuestras instituciones", ha afirmado.

Igea ha anunciado, además, que su formación presentará una interpelación sobre las políticas medioambientales de la Junta y ha anticipado su voto a favor de la reprobación de Veganzones, al que ha definido como "nuestro Rubiales particular".

Fernández: "Feijóo se está arrastrando cual reptil para conseguir la investidura"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado que su partido llevará al pleno de la próxima semana una PNL en materia de residencias de mayores, para "cambiar el paradigma actual de las residencias". "Es lamentable que el 70% de las plazas sean privadas, es algo que impide a buena parte de la ciudadanía llevar a las personas mayores a las residencias", ha afirmado, señalando que "lo público debe ser la regla general y lo privado la puntual excepción".

Además, ha señalado que abogan por garantizar "una adecuada ratio de trabajadoras y trabajadores para garantizar una correcta atención". "Esperemos contar con el voto favorable del conjunto del hemiciclo aunque sabemos que PP y Vox apuestan por la privatización constante de los servicios públicos", ha afirmado.

Preguntado en relación a la iniciativa del PP sobre la amnistía, ha asegurado que ese partido "únicamente está preocupado por lo que sucede en el Gobierno de España, por la patética y penosa imagen de Feijóo, que se está arrastrando cual reptil para intentar conseguir una investidura que no se va a dar". "Su único apoyo es el de la ultraderecha de Vox y esa frustración se traslada a las Cortes y el PP va a gastar una PNL en intentar limpiar la deplorable imagen del señor Feijóo", ha zanjado.

Ceña: "Estas Cortes están para defender a los ciudadanos de Castilla y León"

El procurador de Soria Ya Ángel Ceña no ha anticipado la postura de Soria Ya con respecto a la iniciativa sobre la amnistía, aunque sobre la medida de gracia ha asegurado que "hay que cumplir la ley y la Constitución". "Yo no he valorado el encaje que tiene esta amnistía, pero si que me llama la atención la utilidad de los votos", ha afirmado, reflexionando sobre lo "útiles" que son los votos a los partidos nacionalistas y regionalistas.

Además, ha lamentado que en las negociaciones para la investidura no aparece la palabra "despoblación" ni la palabra "Soria" y ha recriminado al PP que traiga temas nacionales a la Cámara. "Estas Cortes están para defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León y PP, Vox y PSOE traen cosas de ámbito nacional cuando hay foros más adecuados", ha señalado.

Ceña ha informado de que hará una pregunta oral al presidente sobre la llegada de empresas a la provincia de Soria ya que "está tomando el pelo a los sorianos con anuncios que nunca se materializan". También preguntará al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, sobre "por qué han incrementado los desplazamientos de pacientes sorianos a hospitales de fuera de la provincia de Soria". "La Junta nos discrimina por ser pocos", ha concluido.

