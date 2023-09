El PSCyL exige a Mañueco que se pronuncie ante los "insultos" de Veganzones a "los trabajadores y sus representantes"

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha exigido este sábado en el municipio segoviano de Riaza al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, un "pronunciamiento claro" ante los "graves insultos" del consejero de

Industria y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, a "los trabajadores y sus representantes" en la Comunidad.

Antes de participar en la tradicional Fiesta de la Rosa en este municipio segoviano, la socialista ha sostenido que "no es de recibo" que el señor Veganzones "siga

siendo consejero de la Junta" y ha señalado que "no puede ser que el señor Mañueco, que le nombró consejero, aún no haya dicho: esta boca es mía"

Sánchez ha destacado que "Castilla y León no se merece a un presidente Don Tancredo, que mira hacia otro lado cuando el señor Veganzones insulta a los trabajadores

y sus representantes", señalando que también lo hace a "las clases medias y

trabajadoras".

Por ese motivo, ha insistido, en la necesidad del "cese de Veganzones" y en un necesario "pronunciamiento" del presidente Mañueco "ante la actitud del consejero de Industria y Empleo".

