Gallardo carga contra Díaz por Rubiales: “La izquierda totalitaria aspira a ocupar cada espacio de nuestra vida”

La no dimisión de Luis Rubiales, presidente de la Federación de fútbol, lo acapara todo. El exfutbolista, contra todo pronóstico, ha decidido no marcharse de forma voluntaria de su cargo tras lo ocurrido en la celebración del título de campeonas del mundo por parte de la selección española. Rubiales dice que el beso fue consentido y que no se va. Además, ha adelantado que habrá denuncias contra Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Echenique por sus acusaciones.

Pues bien, la líder de Sumar y Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no ha tardado en dar vía Twitter (ahora X) su opinión sobre el tema, algo que ha aprovechado el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, también para reprocharla.

“Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo”, ha escrito la gallega.

Así, García-Gallardo ha reprochado las palabras de Díaz. “La izquierda totalitaria que nos gobierna aspira a ocupar cada espacio de nuestra vida en común”. Para posteriormente recordarle que “en un Estado de Derecho, los actos con posible relevancia jurídica de un presidente de una federación deportiva deben ser juzgados en un tribunal, no desde una cuenta de Twitter”.

