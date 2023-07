Tudanca: "Alguien que era amigo de un narcotraficante no puede ser presidente de España"

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha sentenciado este viernes en Burgos que "alguien que era amigo de un narcotraficante no puede ser presidente del país", haciendo alusión al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez-Feijóo. En estos días previos a las elecciones generales, que tendrán lugar el domingo 23 de julio, ha saltado a la luz su relación con el narcotraficante Marcial Dorado. Un vínculo que desde las distintas formaciones han aprovechado para utilizarlo como arma arrojadiza contra el popular.

Tudanca ha recordado a Feijóo la justificación que este ha dado de que era "contrabandista" cuando él le conoció. Unas palabras que no han calmado las aguas en el PSOE y, por las cuales, el líder de la formación roja en la Comunidad ha matizado que era "contrabandista de droga". Declaraciones que se han producido en el cierre de campaña celebrado en el barrio de Gamonal de Burgos.

De este modo, ha criticado "la traca final" de la campaña del PP, a su juicio, "llena de mentiras". En este sentido, se refería a la lumbalgia que Feijóo declaró que tenía el pasado miércoles, motivo por el cual no acudió al debate final entre los candidatos a la Presidencia. "Mandó a su suplente, porque a Feijóo y Abascal no se les distingue porque son lo mismo. Se ha contagiado tanto que no hay quien les distinga. No hay diferencia alguna", criticaba.

Por otro lado, ha aprovechado para arremeter contra el "machismo" que cree que derrocha el líder del PP con sus palabras hacia la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre el maquillaje: "No puede ser que alguien que desprecia permanentemente a las mujeres, pida confianza a las mujeres".

El "chupinazo" para Tudanca es el pacto con Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria: "¿Sabéis por qué ellos sí pueden pactar con Bildu y llamarnos ocupas? Porque creen que el poder es suyo por derecho divino y no se han enterado que el poder es de la gente y el domingo les van a dar una lección democrática en las urnas que no olvidarán jamás".

En este sentido, ha vuelto a pedir el voto "en defensa propia". A la par que recordó que en Castilla y León "solo el PSOE" tiene la posibilidad de "sacar escaños" y formar "un gobierno progresista que evite la llegada de Feijóo y Abascal" al Gobierno de España. Se dirigió así a los "progresistas" de Burgos y Castilla y León para pedirles que concentren el voto en el PSOE "porque hará que España tenga el gobierno que merece y necesita".

