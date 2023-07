Los trabajadores forestales acusan a la Junta de querer "privatizar" el operativo contra incendios

La Asociación de Trabajadores del Operativo de Lucha contra Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyL) ha acusado este sábado a la Junta de Castilla y León de querer "privatizar" el operativo contra incendios y ha reclamado la profesionalización "definitiva" de los bomberos y bomberas forestales.

"Las últimas inversiones que la Consejería está realizando en forma de adjudicaciones y licitaciones ponen de manifiesto una alarmante gestión derrochadora", han señalado, asegurando que abocan a los trabajadores a la "eterna inestabilidad laboral" y que priorizan "la contratación de cuadrillas privadas, cuyos trabajadores están expuestos a

subrogaciones de sus contratos que perpetúan su situación de semiexclavitud".

Además, con ello, a su juicio, se fomenta la "fuga de talento" de bomberos forestales que "no soportan la subyugación de esa subrogación laboral un año más". ATIFCyL ha reclamado la mejora del operativo de prevención y extinción de incendios "desde los cimientos" y ha exigido la profesionalización "definitiva" de los bomberos y bomberas forestales "que realmente apagan los incendios" y que "vigilan eficientemente nuestro patrimonio natural y nuestros pueblos".

"Toda inversión que no contemple la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y de sus infraestructuras y medios para el correcto desempeño de sus funciones en condiciones dignas de seguridad y salubridad, es un claro desprecio hacia este colectivo que sigue siendo despreciado por la Junta de Castilla y León", han afirmado, asegurando que si el consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, no ha aprrendido "lección alguna" de los incendios del año pasado e insistiendo en que "si no sabe gestionar, dimita".

