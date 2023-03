Las gestorías de CyL advierten de la "locura" que puede generar que el trabajador no entregue la baja médica

Las gestorías de Castilla y León advierten de la "locura" que puede generar la exoneración del trabajador a entregar la baja médica a la empresa. La medida, aprobada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entrará en vigor este sábado, 1 de abril, y podría provocar una "falta de información", que se agravaría en las grandes empresas por el volumen de trabajo y también en los servicios externalizados que puedan tener las pymes.

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León se ha podido poner en contacto con una de estas gestorías laborales, Asesorías Fiscales Óscar Mozo Martín, que han matizado que este sistema de comunicación, a nivel burocrático, ya le venían realizando, pero, sin embargo, ahora todo dependerá del fichero FIE, remitido por la Tesorería. "Si a nosotros nos mantienen informados correctamente y recibimos la informacióin en tiempo y forma no tiene que ir mal. El problema es cuando se producen diferencias. Hay veces que el INSS tiene una información de fechas, de altas y bajas de enfermedades, y el FIE te da otra información", advierten.

El FIE es el documento que permite a la empresa conocer las variaciones de prestaciones reconocidas a los trabajadores de la empresa, entonces, ante una discordancia de datos entre sendos documentos, ahora sin el papel de la baja médica del trabajor dificulta cuadrar la información y conocer la situación real. "Como resuelves eso si tú no tienes el parte de baja físico en la mano", reclaman.

"El problema es la falta de información que vamos a tener. Si hay una diferencia de datos de lo que dice el médico a lo que luego plasman a nosotros a la hora de cotizar nos da error, tenemos que averiguar por qué es ese error, mientras que si tenemos un papel físico ya estamos viendo de donde viene. Ahora nos tenemos que fiar al 100% del FIE", insisten desde la gestoría laboral.

No obstante, sí aseveran que normalmente los datos están "correctos", aunque reiteran que sin el parte físico de baja "si hay errores o no, nosotros no lo vamos a detectar nunca".

La gestoría vuelve a calificar esta medida como un acto que provocará "falta de información" y que "complicará" el trabajo. "Nos impide subsanar un error con tiempo. Nos impide adelantarnos para que no surja. Quedamos supeditados 100% al fichero que nos envíe el INSS, no tenemos otra cosa, nos tenemos que fiar, lo que digan ellos es lo que tenemos que tener en cuenta", concluyen.

