Albares pide a los candidatos socialistas "frenar la pinza PP-Vox" que va "contra los derechos de los ciudadanos"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido este martes a los candidatos socialistas a las alcaldías del país, ante las municipales del próximo 28 de mayo, que "cumplan con el desafío de frenar la pinza PP-Vox". "Todos tenemos miedo a esa pinza porque va contra los derechos de los ciudadanos", afirmaba.

En su intervención ha recordado que Castilla y León "sufre" el gobierno de la "derecha y extrema derecha". Por ello, considera que los candidatos a las alcaldías de la Comunidad tienen "un desafío doble".

Por una parte, el de gobernar "para poner a los municipios al servicio de sus habitantes" y, por otro la necesidad de "frenar un modelo que va en contra de los derechos", haciendo alusión al Partido Popular y a Vox.

Sin embargo, confía en que los ciudadanos "elijan bien" entre ambos modelos. Uno, que a su juicio, está "cerca de la gente y toma decisiones pensando en el bienestar"; y, otro, que "gobierna solo para unos pocos, pensando en sus intereses y utilizando los ayuntamientos como un trampolín personal".

Albares apostillaba que los socialistas no entienden la política "de esa manera" y señalaba que están "al servicio de los ciudadanos con personas comprometidas". En su intervención ha hecho alusión al medio rural: "Es nuestra gran fuerza, de donde venimos, y necesitamos que la proyectéis hacia el exterior”. Una petición que hacía a los candidatos socialistas, frente a aquellos que “dicen ‘no’ a la reforma de las pensiones”, en relación a un Partido Popular al que afeó su postura.

Puente presume de Valladolid como "referente" nacional

El alcalde de Valladolid y secretario general del PSOE de la provincia, Óscar Puente, ha presumido este martes de la ciudad como "referente" nacional en materias como las políticas sociales o de transición justa. Asimismo, proponía en su intervención "extender la palanca" de la producción industrial y económica de la capital al resto de la provincia.

Todo ello a través de la política, como forma de “trabajar juntos y generar sinergias” entre los distintos municipios frente a formaciones como Vox, a los que denominó como “la antipolítica”, y ante los que pidió a los candidatos socialistas a las elecciones del próximo 28 de mayo “reivindicar la nobleza de la tarea a la que nos hemos comprometido”.

Sobre la situación de Valladolid, aseguró que no da muchas menciones al candidato del PP para no contribuir a que la gente le conozca, pero sí hizo mención a las declaraciones de ayer de Jesús Julio Carnero en las que dijo que “hay que poner Valladolid en el lugar que le corresponde”. Puente ha querido recordar que cuando llegaron los socialistas al Gobierno municipal “era conocida por las barbaridades de su alcalde y no destacaba por ninguna política ni por grandes eventos”.

"Era una ciudad anquilosada y adormecida", lamentaba, frente a la situación actual que la coloca entre las primeras ciudades que estarán libres de contaminación en el año 2030, gracias a “las políticas del Gobierno socialista al frente del Ayuntamiento”, motivo por el que le llaman “alcaldes de toda España, incluso del PP, como el de Alicante o Málaga”, ya que “Valladolid es un referente en progresismo, movilidad, y tiene unas fiestas a las que vienen grandes estrellas mundiales”, frente a “los grandes éxitos de la Pantoja, que era lo que teníamos cuando gobernaba el PP”.

