Borja Sémper: "Yo no hago peinetas, quien tendría que dar explicaciones es Mañueco"

La peineta realizada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el pleno de las Cortes de esta semana, cuando intervenía la procuradora socialista Rosa Rubio, ha puesto de nuevo a la Comunidad en el foco mediático nacional y ha obligado a la dirección del PP a pronunciarse.

El portavoz de la campaña de las elecciones municipales de mayo de los populares, Borja Sémper, representante del ala moderada del partido, se ha mostrado contundente este viernes. "Yo no hago peinetas, quien tendría que dar explicaciones es él", ha asegurado. Sémper ha concretado que no ha hablado con el presidente de la Junta pero que, tras ver las imágenes, le parece "una peineta".

"Confío en que él lo explique mejor. No sé en que contexto se produjo pero yo no hago peinetas y considero que no hay que hacerlas", ha zanjado el portavoz popular. Los toques de atención de Sémper al Gobierno de Castilla y León entre PP y Vox han sido habituales desde que accedió al puesto de portavoz, especialmente en lo relativo al protocolo antiaborto, contra el que cargó con dureza.

Sigue los temas que te interesan