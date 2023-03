El dardo de Carriedo a Pedro Sánchez por “perseguir” a Castilla y León con indirecta para Cataluña

El habitual tono tranquilo y conciliador del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se modifica en las últimas semanas cuando tiene que hablar del Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy, ha vuelto a cargar contra él para recordar que mientras un presidente de otra comunidad autónoma anuncia un pacto para incumplir la ley con garantías y que solicita que el Gobierno que no le realice un requerimiento.

El portavoz ha vuelto a insistir en que desconoce por qué persigue “con insistencia” a Castilla y León desde el Gobierno. “¿Qué le hemos hecho?”, se cuestionó, cuando no va contra autonomías que incumplen la ley y “aquí se presentan requerimientos preventivos contra la Junta, cuando reiteramos nuestro compromiso y lealtad con la ley”.

Carriedo no ha dado nombres, pero en la mente de todos estaba el presidente de la Genralitat, Pere Aragonés, cuando avisó de un pacto con el Gobierno para que no recurra ante el Tribunal Constitucional las leyes del gobierno catalán para burlar las sentencias que obligan a impartir al menos un 25% de clases en castellano. “Hace unas semanas un presidente autonómico manifestó que no iba a cumplir una ley, ni una sentencia que obligaba a esa autonomía, porque había pactado con el presidente del Gobierno que no se le presentaría un requerimiento ni le llevaría al TC. Me pareció muy raro, han pasado varias semanas y no se ha presentado requerimiento hacia esa autonomía; esto dota de cierta veracidad a esas palabras. Ha pactado con Pedro Sánchez que no se le requiera ni se le demande judicialmente”, ha argumentado durante la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

También ha mandado un dardo contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díez, que afirmó esta semana en redes sociales que se repusiera el Servicio de Relaciones Laborales, Serla, en La Comunidad. “El servicio existe, se mantiene, como habíamos dicho siempre. No se puede reponer lo que no ha desaparecido”, ha afirmado.

