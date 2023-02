De la nieve al frío extremo: alerta por bajas temperaturas y heladas intensas en Castilla y León

Noticias relacionadas VÍDEO | Nieva en Castilla y León

VÍDEO | Nieva en Castilla y León Alerta por nevadas en Castilla y León: estas son las carreteras afectadas Tras la tormenta viene la calma dicen. Bien, pues en Castilla y León, después de enfrentarse a un episodio de fuertes nevadas en casi la totalidad del territorio, se ha activado la alerta por el brusco descenso de las temperaturas que se espera en las próximas horas tras la entrada de un frente frío esta tarde del 23 de febrero. Ante ello, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta en toda la Comunidad. Precisamente, desde el comienzo de este día remarcan que se ha iniciado un episodio de tiempo inestable e invernal. La entrada del frente frío se prevé que provoque lluvias y más nevadas pero, sobre todo, un gran descenso de las temperaturas mínimas que se prolongará hasta la semana que viene y llegará a alcanzar hasta -10ºC en la mayor parte de Castilla y León, que vendrá acompañado de heladas localmente intensas. En caso de tener previsto circular por carretera, la Agencia de Protección Civil recomienda consultar el estado de las mismas en los portales de Información de Tráfico y Carreteras de la Junta, la Dirección General de Tráfico o en el teléfono 011.

No obstante, recomiendan extremar las precauciones ante la posible presencial de hielo, en especial cuando los termómetros se sitúen por debajo de los 3ºC y en zonas de sombra y cercanas a ríos. En caso de pisar una placa de hielo, aconsejan levantar el pie del acelerador, no frenar hasta que se recupere la adherencia y no rectificar la dirección hasta salir de la misma.

