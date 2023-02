Nueva bronca en las Cortes: PSOE relaciona a Vox con los ataques a sedes sindicales y estos evocan su pasado "criminal"

Una nueva bronca en las Cortes de Castilla y León. Lejos de apaciguar las aguas, los enfrentamientos entre los grupos parlamentarios, en especial Vox y PSOE, siguen presentes. En esta ocasión la trifulca ha tenido lugar durante la Comisión de Industria que se estaba realizando en las Cortes. Los representantes del PSOE han abandonado la sala en señal de protesta tras las palabras del procurador de Vox Miguel Suárez Arca donde ha vuelto a hablar "la historia criminal del PSOE”, algo que ya encendió los ánimos en sesión parlamentaria con el vicepresidente Juan García-Gallardo como protagonista.

Los socialistas han pedido la retirada de estas palabras al presidente de la comisión, Francisco Javier Carrera (Vox), y ante su negativa han decidido abandonar la sala. Todo comenzó durante el debate de una propuesta del socialista Pedro González Reglero que durante su intervención ha relacionado un par de ataques a sedes de CCOO en Medina del Campo (Valladolid) por parte "de los socios de los aquí presentes", en varias ocasiones, por lo que se le ha llamado al orden y en ese momento ha mandado callar al propio Javier Carrera con un "si se callara la boca y me dejase acabar". Por su parte, Vox ha afirmado en su cuenta de Twitter: "El PSOE vuelve a buscar la bronca en las Cortes de Castilla y León. No nos van a callar. Si no lo lograron cuando no teníamos representación, ahora menos".

En el vídeo se puede ver la secuencia a partir de las 2:10:00.

"No haga juicios de valor sobre actitudes que son delictivas y de las que si tiene conocimiento debería ir a los tribunales", le ha dicho el presidente de la comisión a Pedro González. En su turno de réplica, el procurador de Vox ha ironizado con que los "ataques" a los que quizás se refería el PSOE tenían que ver con las sentencias condenatorias relacionadas con los ERE a algunos dirigentes sindicales en Andalucía y ha añadido que son partidos como el suyo, Ciudadanos y el PP quienes han sufrido también ataques en sus sedes.

"En Vox somos las verdaderas víctimas de la violencia de la extrema izquierda", ha resumido Suárez Arca, convencido de que lo que quiere el PSOE no es condenar los ataques contra los sindicatos sino "que les quitemos la pasta que dilapidan en su propio beneficio", en referencia a los recortes aplicados por la Consejería de Industria a los sindicatos. "Acostúmbrense", ha incidido, según informa EFE.

"No puede consentir eso", le ha espetado al presidente el secretario de la mesa de la comisión, el socialista José Francisco Martín, entre quejas de todos los parlamentarios del PSOE, entre ellos Rosa Rubio, a quien el presidente de la comisión ha expulsado tras llamarla al orden en tres ocasiones por pedir que las alusiones del procurador de Vox fueran retiradas.

Fuera de la sala

En ese momento, los parlamentarios del PSOE han abandonado la sala entre reproches al presidente y al procurador de Vox, quien ha proseguido su discurso con matices sobre lo dicho, al afirmar que el PSOE es hoy un "partido perfectamente legal y democrático", pero "recordar la historia" no es "insultar a nadie", con referencias a los históricos socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero.

Suárez Arca ha propuesto una enmienda al texto, para condenar "todos los actos de violencia contra partidos, sindicatos o cualquier asociación en el ejercicio de su actividad", a lo que se ha sumado posteriormente el procurador del PP José Luis Sanz, quien también ha indicado la "amarga experiencia" de su partido al sufrir "ataques a sus sedes por extremistas", por lo que ha considerado el texto propuesto por el PSOE como "parcial e incompleto".

También han pedido la ampliación del texto el representante de Cs Francisco Igea y de Soria Ya Vanessa García, para abarcar todo tipo de violencia contra partidos y sindicatos, aunque tras producirse la bronca, Igea ha llamado la atención al presidente de la comisión sobre un hecho: "Los partidos políticos no son criminales si no son sentenciados por un tribunal, por lo que expresiones como partido criminal no deberían ser aceptadas en el debate".

Igea ha afeado también que Suárez Arca a acontecimientos de la guerra civil tras haber solicitado a la Consejería de Cultura que se declaren Bien de Interés Cultural "documentos laudatorios hacia quienes se alzaron en armas contra el Gobierno legítimamente constituido".

Tras estos reproches, el procurador de Vox ha matizado que él no ha hablado de partido criminal, sino de la "historia criminal" del PSOE, tras lo que se ha producido la votación, con la que se ha rechazado la propuesta socialista al votar el PP y Vox en contra (10) y contar únicamente con los votos favorables de Soria Ya y Cs (2), ya que los socialistas ya no estaban en la sala.

Sigue los temas que te interesan