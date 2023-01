Guerra abierta entre Sánchez y Mañueco: el Gobierno justifica actuar ante CYL por vulnerar la ley del aborto

La guerra ha estallado. El protocolo para las mujeres embarazadas que intenta poner en marcha la Junta de Castilla, aunque ni PP ni Vox se pongan de acuerdo en sí hacerlo y cómo, está llegando a todas las esferas de la política nacional. Es ahora el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el que responde al órdago del Gobierno central después del envío del requerimiento para que se “abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa” con respecto al aborto por “posible vulneración de principios fundamentales”.

Pues bien, Mañueco ha reaccionado y ha anunciado que enviará una carta a Pedro Sánchez para lamentar que su Gobierno haya decidido “combatir con inusitada dureza” un conflicto “irreal” y que haya anunciado el envío de un requerimiento sobre una “cuestión ficticia”. Con estos términos se ha referido el presidente de la Junta a un tema que podría acabar con el pacto de Gobierno autonómico después de que Vox haya anunciado que no dará un paso atrás en su puesta en marcha.

Mañueco, como ya hiciera ayer, insistir en que no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazado” y que “no se obligará a nada” ni a las mujeres que decidan abortar, ni a los profesionales. Por ello, le ruega que “abandone” los “esfuerzos” de su Ejecutivo en cuestiones “ficticias” para poder centrarse “en la realidad” y “sus competencias”.

En la carta que ha enviado Mañueco a Sánchez, y que ha sido publicada en sus redes sociales, el salmantino le reprocha al presidente del Gobierno que no haya puesto el mismo interés en "paliar" el déficit de médicos que padece la Atención Primaria o que el Ministerio de Igualdad se preocupara más de los dos centenares de agresores sexuales que ya "han visto rebajadas sus penas o salido de prisión por la entrada en vigor de la Ley del famoso 'sí es sí', lamentando "la indolencia" en ambos casos.

De esta manera le pide que traslade esta carta para que la Ministra de Sanidad, Carolina Arias, sobre la que recuerda su condición de candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, pueda hacer sus declaraciones “basándose” en la realidad y no en “falsedades prolongadas en el tiempo.

Carta de Mañueco a Sánchez

Mañueco se había mantenido al margen durante las primeras horas pero tuvo que salir a escena el pasado sábado en Zaragoza. Sin embargo, no ha sido suficiente y ayer anunció que "no se obligaría a nada" ni a las mujeres ni a los profesionales médicos. Un mensaje que no ha sido suficiente para el Gobierno central que se ha lanzado con todo el arsenal contra el Ejecutivo de PP y Vox. Mientras que Feijóo mantiene el pulso con la formación de Abascal y asegura que no va a modificar el protocolo.

Sánchez: "Vulnera una ley estatal"

Por su parte, Pedro Sánchez también se ha pronunciado desde el Foro Económico de Davos. Allí, el presidente ha defendido la actuación del Ejecutivo porque afirma que la administración castellano y leonesa no está siendo “clara y vulnera una ley estatal como la de la interrupción voluntaria del embarazo”. Así, ha justificado que el Consejo de Ministros vaya a aprobar un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León para estas acciones.

En su opinión, vulnera una ley estatal como la que regula la interrupción voluntaria del embarazo y por eso el Gobierno “debe responder” ante ello. Una batalla se abre entre Castilla y León y Moncloa.

