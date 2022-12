El PSOECyL estudia acciones judiciales contra el presidente de las Cortes por su gestión del último pleno

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, anunció hoy que su partido está valorando la posibilidad de emprender acciones legales contra el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, por su actuación el pasado viernes en el pleno, al suspender hasta en dos ocasiones la sesión, “paralizada durante hora y media en mitad de las votaciones, algo que no se puede hacer y respecto a lo cual el reglamento es claro”.

“Suspender dos veces un pleno, para tratar de impedir que sigan adelante unas votaciones puede que tenga consecuencias sobre la propia aprobación de las normas. Estudiamos la posibilidad de recurrir los presupuestos, que eliminan el Dialogo Social y niegan el papel de los representantes de trabajadores y empresarios, y veremos si no se derivan solo responsabilidades parlamentarias y si legalmente tiene consecuencias para el propio presidente de las Cortes”, señaló Tudanca en una entrevista concedida al programa ‘Hoy por hoy’ de la Cadena Ser Castilla y León.

“Podemos plantear acciones en los tribunales. El pleno se paralizó durante hora y media en la cual entró y salió quien le dio la gana, e incluso intentaron repetir la votación tras haberse equivocado. Aquello parecía el camarote de los hermanos Marx o el show de Benny Hill. Son muy torpes, pensar que son ellos quienes nos gobiernan el presente y futuro de Castilla y León le pone a uno los pelos de punta”, defendió además de señalar que “no hay precedentes” de una situación así.

Tudanca reconoció haber sentido, en un primer momento, “desconcierto”, ya que lo que sucedió el pasado viernes “no suele pasar, y menos con equivocaciones en bloque de los dos grupos que sustentan al gobierno, y menos aún en una medida tan importante como la aprobación de reformas tributarias”. “En esta tierra que parecía que nunca pasaba nada ahora pasa de todo, y nunca nada bueno”, subrayó antes de lamentar el “bochorno” y el “ridículo espantoso que se vivió y el peligroso manejo que hacen de las instituciones”. “Creo que le estamos haciendo un gran servicio al país, porque con momentos así toda España ve lo que significaría un gobierno nacional de PP y Vox, y eso hará reflexionar a mucha gente”, valoró.

En el programa radiofónico, el secretario general autonómico de los socialistas explicó que para la convocatoria de la Mesa de las Cortes y Junta de Portavoces fijada este miércoles, 28 de diciembre, sospechan que “PP y Vox preparan alguna triquiñuela para intentar arreglar su desaguisado”. “A ver con qué nos sorprenden”, deslizó.

Agotar la legislatura

Cuestionado sobre si considera que PP y Vox agotarán la legislatura autonómica, reconoció que esa era “una buena pregunta”, antes de explicar que ve “mucho más cómodo a Mañueco gobernando con la extrema derecha que con Cs”. “Vox dice barbaridades pero no le exige trabajo ni negociación, les veo muy bien repartidos los papeles. Ninguno de los dos grupos trabaja mucho y por eso las previsiones económicas son terribles para Castilla y León”, apuntó.

“Siempre he dicho que para saber lo que hará Mañueco no hay más que pensar que hará lo contrario de lo que dice, así que no descarto que en cualquier momento publique un tuit, disuelva el parlamento y eche a García-Gallardo, como le hizo a Igea hace un año, algo que es síntoma de la tremenda inestabilidad social, política y económica que ha traído a Castilla y León”, afirmó.

Inquirido también sobre si se mantendrá en la Secretaría General del partido en la Comunidad, aseguró que su intención es seguir en el puesto “toda la legislatura”. “Necesité tiempo para pensar tras la noche electoral. Creo que acerté quedándome y seguiré luchando contra lo que le hacen a la gente de mi tierra para intentar cambiar las cosas, porque la gente merece una alternativa fuerte, sensata y con propuestas. Mi intención es quedarme”, valoró tras asegurar que siente “el apoyo y el respeto de los militantes, y también de la estructura del partido”.

“Tenemos por delante un año muy importante, con la convocatoria de elecciones municipales. Tenemos alcaldes muy potentes en ciudades como Burgos, Miranda de Ebro, Segovia, Valladolid, León, Ponferrada o Soria, y yo me empeñaré en ayudar a que revaliden las alcaldías y a que consigamos alguna alcaldía más”, concluyó.

