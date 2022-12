El aviso de Gallardo sobre Sánchez: "Está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de conservar el poder"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha realizado una valoración sobre la situación política que está viviendo España en los últimos días con la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el plan judicial del presidente Pedro Sánchez.

En su opinión, muchos de los medios de comunicación calificaron como “excesivas” algunas palabras que pronunció en Las Cortes de Castilla y León, “y que el tiempo ha hecho que envejecieran muy bien” donde ha vuelto a incidir en que “todos hemos visto que el PSOE es una banda sostenida por golpistas, por comunistas y por filoterroristas dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conservar el poder”.

Para Gallardo, “esto es triste para España”, pero ha recordado que ahí estarán los partidos nacionales, “los que verdaderamente somos respetuosos con la Constitución española para defender el orden jurídico constitucional”.

Deseos para 2023

Por otro, lado ha realizado sus deseos para 2023 donde le gustaría seguir “persistiendo en la defensa del campo y el medio rural”. Para el vicepresidente, “tantos años abandonado, tantos años silenciado por unos y por otros. Y creo que ahí la Consejería de Agricultura está haciendo una labor encomiable. También me gustaría que podamos superar esa situación en la que, por un lado, los empresarios buscan perfiles cualificados para determinados puestos, pero por otro lado no los encuentran mientras tenemos unas cifras de desempleo que invitarían a pensar que esta situación no debería existir. Ahí también la Consejería de Industria y Empleo está haciendo una labor imprescindible para analizar cuáles son los perfiles más demandados por la industria y por el sector servicios”, ha concluido.

