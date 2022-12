De Valladolid al 'Gordo' de Navidad: ésta es la empresa castellana y leonesa que hará posible su retransmisión

No llevan ni un año y medio en activo y ya han conseguido ser los elegidos de entre todas las productoras de España para que todos los medios de comunicación puedan retransmitir uno de los premios más famosos y con mayor encanto de Loterías y Apuestas del Estado que tendrá lugar pasado mañana, 22 de diciembre: el Sorteo Extraordinario de Navidad.

A pesar de que la probabilidad de ser agraciado con el primer premio es de 0,001%, a la productora vallisoletana '47 segundos' el 'Gordo' ya les ha tocado a ellos. Abel Blanco, uno de los socios de esta joven empresa, explica a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León los entresijos de uno de los días de mayor expectación entre la población durante la Navidad.

En estos momentos se encuentra ya en Madrid junto a otros once miembros del equipo instalando y comprobando todos los requisitos técnicos para que más de 40 medios de streaming tengan acceso en el momento a todo cuanto suceda pasado mañana jueves en el Teatro Real de la capital de España.

Por de pronto, han tenido que instalar más de tres kilómetros de cableado entre distribución de sonido, imagen y eléctrica para que todo esté preparado para uno de los días que más ilusión genera entre quienes venden los décimos y quienes los compran.

Eventos para el Ministerio de Asuntos Exteriores, la OTAN, la Universidad Menéndez Pelayo... y ahora toca la lotería que cantan los niños de San Ildefonso y que mantiene a los comercios y particulares pendientes de las noticias en tiempo real. Porque, ¿y si toca?

De Valladolid, al cielo de 'El Gordo'

Pero ¿cómo ha llegado una empresa de Valladolid de apenas año y medio de vida a hacerse con la concesión de este servicio en España? "Vimos un nicho de negocio en el ámbito público con coberturas de streaming y esto nos ha llevado a estar presentes en proyectos de ámbito nacional por todo el país porque entendimos que buscaban calidad y operatividad de manera asequible".

"¿Dónde nos hemos metido?". Fue la pregunta retórica que se hiceron Abel y su equipo cuando supieron que habían sido los adjudicatarios de la licitación que les permitirá encargarse de que toda la retransmisión del Sorteo de Navidad salga correctamente de aquí a 2024, por un importe de 36.000 euros.

El nombre de la productora es ya toda una declaración de intenciones: "Supone un guiño a Valladolid al incluir los dos dígitos de su código postal e indica que queremos ser capaces de contar las cosas en menos de un minuto", explica Abel Blanco, socio fundador de esta productora.

Esta productora castellana y leonesa ha pasado en año y medio de cerrar sus cuentas con un balance negativo a hacerlo con un resultado positivo de 260.000 euros, que esperan multiplicar en 2023 tras "el tirón mediático" de ser quienes están detrás de la retransmisión del próximo jueves.

Novedades en el sorteo de este año

Hay determinados asepctos que no cambian respecto a la estricta normativa que rodea al Sorteo Extraordinario de Navidad. Los miembros de la organización no pueden jugar ningún décimo, aunque sí quienes se encargan de la parte técnica y audiovisual del evento. En Castilla y León, se estima que este año cada ciudadano gastará una media de 109 euros en este juego de azar. La Comunidad lidera así el gasto per cápita en este sorteo, muy por encima de la media nacional de los 69 euros.

Tal y como explica Abel, toda la instalación se deja preparada "antes de que salgan los bombos" porque cada detalle está supervisado y controlado. Mañana se examinarán las 1.807 bolas del sorteo, que tienen todas el mismo peso y la misma forma, con los 100.000 números grabados en láser, técnica de estampación que evita utilizar pintura que, en el caso de los números más largos, haría que hubiera diferencias entre el peso de unas bolas y otras.

Una vez que queda todo examinado, la sala donde se celebrará el sorteo quedará cerrada a cal y canto para evitar suspicacias. "Nosotros también hemos jugado algún décimo porque además solemos coger en cada provincia donde vamos a trabajar, así que como nos toque allí mismo una pedrea, sería ya demasiado", comenta Abel.

Una de las novedades de este año es que "por primera vez se van a instalar dos pantallas led de 100 pulgadas cada una en sustitución de los monitores de televisión grandes que se venían utilizando hasta ahora". Además, "la microcámara que se instala para que se vea perfectamente la bola cuando sale, es nuestra", explica orgulloso Abel.

Ahora ya sólo cabe esperar a que el hecho de que sea una productora de Castilla y León la que esté detrás de la infraestructura técnica de este sorteo, traiga suerte y deje en la Comunidad un buen pellizco de los 2.520 millones que se repartirán el próximo 22 de diciembre desde el Teatro Real de Madrid.

Sigue los temas que te interesan