García-Gallardo se reafirma y vuelve a llamar "banda criminal" al PSOE por "pactar con filoterroristas"

La bronca ha vuelto este miércoles a las Cortes de Castilla y León después de la sosegada sesión del martes. La presentación de una Proposición No de Ley (PNL) por parte del PSOE para pedir la reprobación del vicepresidente, Juan García-Gallardo, por haber llamado "banda criminal" al PSOE en el pleno del pasado 25 de octubre, ha encendido los ánimos parlamentarios y ha traído consigo momentos de agria tensión a la Cámara.

García-Gallardo se ha ratificado en sus palabras y ha vuelto a aludir a la "historia criminal" del PSOE por sus "pactos con los filoterroristas" de Bildu y por los acercamientos de presos. El vicepresidente se solidarizaba así con la diputada de Vox Patricia Rueda, que fue expulsada este martes del Congreso por utilizar el término "filoetarras" para referirse a la coalición abertzale. Además, ha calificado a Pedro Sánchez de nuevo como "el jefe de la banda".

Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha acusado de "profesar la ideología fascista" al vicepresidente y Carlos Pollán le ha expulsado de la tribuna de oradores tras llamarle tres veces al orden, algo que su compañero en el Grupo Mixto, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha calificado de comportamiento "vergonzoso" por parte de Pollán. Patricia Gómez Urbán, del PSOE, encargada de presentar la iniciativa, ha acusado al PP de "ser cómplice" del "deterioro" que, a su juicio, está provocando en la Comunidad.

PP y Vox cierran filas y evitan la reprobación de Gallardo

PP y Vox han tumbado con su mayoría el intento del PSOE de reprobar al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, por haber calificado a los socialistas como "banda criminal" en el pleno del pasado 25 de octubre. La procuradora Patricia Gómez Urbán ha sido la encargada de presentar la iniciativa y ha defendido que el PSOE ha sido protagonista de "todos los avances" de España. La socialista ha presumido de que, gracias a los socialistas, ahora en España se "honra a las víctimas" y se "desprecia a los dictadores".

Para Gómez Urbán, no reprobar al vicepresidente significa "ser cómplice" del "deterioro" al que está llevando, a su juicio, a la Comunidad. El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, por su parte, ha señalado que el vicepresidente "está sin educar", "no tiene tolerancia a la frustración" y "no está capacitado para ocupar este cargo". A su juicio, Mañueco "está encantado de estar con este triste personaje" y ha afirmado que "no merece atención".

Pollán quita a Fernández el uso de la palabra

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que García-Gallardo encarna "lo peor de la política" y le ha acusado de profesar y llevar a la práctica "la ideología fascista". Tras esta acusación, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha llamado al orden tres veces a Fernández y, tras no retractarse, le ha quitado el turno de palabra y le ha invitado a bajar del estrado. Alicia Gallego, del Grupo UPL-Soria Ya, se ha mostrado indignada con la situación y ha asegurado que "no participarán de estos escándalos".

Gallardo vuelve a llamar "banda criminal" al PSOE

El vicepresidente, Juan García-Gallardo, se ha ratificado en sus palabras sobre el PSOE y ha asegurado que intentan reprobarle por "decir una verdad". Además, ha asegurado que Pedro Sánchez pacta con EH Bildu, a quienes ha calificado como "filoterroristas y herederos de ETA" y ha acusado a Sánchez de "conceder favores penitenciarios a todos los presos de la banda terrorista". "Mientras Pedro Sánchez pacta con Bildu ustedes callan y asienten, y ese es un silencio cómplice con los actos del jefe de su banda", ha afirmado.

Gallardo ha recriminado a los procuradores socialistas de las Cortes de "callar" mientras Pedro Sánchez "indulta a golpistas condenados por sedición y malversación". El vicepresidente ha asegurado que "la próxima generación" conocerá "la verdadera memoria histórica" que, a su juicio, es la "explicación de la historia criminal del PSOE, sus pactos con filoterroristas, con golpistas y con comunistas". "No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la unidad nacional y el futuro de todos los españoles", ha concluído Gallardo.

El PP intenta calmar los ánimos y aboga por "el respeto político"

El popular Ramiro Ruiz Medrano ha asegurado que las palabras de Gallardo en aquel pleno del 25 de octubre "no existen", al haber sido retiradas del Diario de Sesiones por Carlos Pollán, aunque ha censurado que se eleve la palabra en la Cámara "de forma aspaventera", algo que ha considerado que es habitual en las Cortes en los últimos meses "para conseguir un titular o salir en Twitter".

Y ha abogado por "buscar el respeto político" y "llamar menos la atención", en un intento de calmar las ya agitadas aguas parlamentarias.

Las Cortes instan al Congreso a retirar la reforma del delito de sedición

PP y Vox han sacado adelante con 46 votos favorables una PNL instando a la Junta a que traslade al Congreso la voluntad de las Cortes de que "se retire de manera inmediata" la reforma del delito de sedición. Además, esta iniciativa insta a los grupos del Congreso a "cumplir, acatar y respetar" la Constitución.

La izquierda ha rechazado la iniciativa y el dirigente socialista, Luis Tudanca, ha asegurado que su prioridad es que exista "convivencia" en el país, además de acusar al PP de fomentar "el odio". También ha salido adelante, con unanimidad de la Cámara, otra iniciativa del PP instando a la convocatoria de la comisión académica del Consejo de Universidades para que consensúe la propuesta de crear dos nuevos grados de Medicina en León y Burgos.

Sigue los temas que te interesan