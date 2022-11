Creada la Comisión para reducir trabas administrativas anunciada por Gallardo el pasado jueves

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este lunes la creación de la Comisión de Simplificación, Eliminación y Reducción de Cargas y Trabas de la Junta de Castilla y León, que anunció el vicepresidente, Juan García-Gallardo, a bombo y platillo en el último Consejo de Gobierno. García-Gallardo destacó en su presentación que el objetivo de la Comisión es el de "agilizar y facilitar" los procedimientos administrativos de cara a reducir trabas burocráticas y fomentar el crecimiento empresarial.

La nueva Comisión, según se contempla en el Bocyl, queda adscrita a la Vicepresidencia y su objetivo principal es el de constituir un instrumento de coordinación que englobe a los órganos competentes, a los interesados y a las tareas.

Este proceso de simplificación de procedimientos está dirigido a identificar posibles cargas existentes, la implementación de propuestas de diseño de los procedimientos administrativos, con el objetivo de que estos se actualicen a las necesidades vigentes, implementándose con eficacia, eficiencia, la máxima economía, la menos burocracia y una mayor digitalización, para conseguir menores trabas en los organismos de la Comunidad.

Sus miembros serán el vicepresidente en labores de Presidencia de la Comisión y tendrá a su lado a los titulares de Presidencia, de Economía y Hacienda y de Industria, de Comercio y Empleo, a los directores generales de Relaciones con la Sociedad Civil, Transparencia y Buen Gobierno, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, y de Telecomunicaciones y Administración Digital, y también a los secretarios generales de Presidencia y Economía y Hacienda.

Reuniones

La Comisión, según se informa en la publicación en el Bocyl, procederá a reunirse todas las veces que sea convocada por su presidente, y también a iniciativa propia o a propuesta de, como poco, una tercera parte de los vocales. Los vocales recibirán con antelación mínima de dos días la convocatoria de estas reuniones, además del orden del día y la Comisión se reunirá, como mínimo, una vez por cada semestre.

Las propuestas, los estudios, las evaluaciones y los trabajos de la Comisión se canalizarán por medio del titular de la Vicepresidencia hacia los órganos competentes de la Administración de la Comunidad, para su conocimiento y posterior aprobación, valoración y ejecución. Con todo, el presidente podrá invitar a las reuniones de la Comisión o de sus mesas de trabajo a personas cuya presencia y opinión se consideren oportunas.

La creación y funcionamiento de la Comisión, según se anuncia en el Bocyl, no llevará consigo un incremento del gasto de la Comunidad, ya que los componentes de la Comisión no recibirán retribución económica ni tampoco indemnización alguna por su pertenencia a la misma y no la recibirán tampoco los que asistan como invitados.

Sigue los temas que te interesan