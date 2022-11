La reina Sofía se muestra sorprendida al contemplar la cara parcial del primer europeo

La reina Doña Sofía se ha mostrado este lunes sorprendida al contemplar la cara parcial del primer europeo, que ha sido encontrado durante esta campaña de excavaciones en el yacimiento de la Sima del Elefante de Atapuerca, según informa Ical. Un resto que ha sido bautizado con el nombre de 'Pink' por el disco 'The Dark Side of the Moon' (La cara oculta de la luna) del grupo Pink Floyd, del año 1973.

Doña Sofía ha llegado a la sede de la institución a las 12:45 horas, con un cierto retraso en relación a la hora inicialmente prevista debido a que su viaje desde Madrid no pudo llevarse a cabo por el aire en helicóptero, por las adversas condiciones climatológicas y debió desplazarse en vehículo oficial.

Elegante y sonriente, tocada con un traje de chaqueta con tonos grises y azulados, la reina emérita ha sido recibida por el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Méndez Pozo; por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja; por la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Raquel Yotti; y por el alcalde del municipio, José Ignacio Colina.

Después, se ha dirigido a los patronos de la Fundación a quienes ha saludado uno a uno para, a continuación, entrar en las instalaciones y proceder a firmar en el Libro de Honor. Doña Sofía ha abierto la sesión del Patronato, que se ha celebrado bajo su presidencia, y posteriormente, ha tenido lugar la foto de familia del grupo de patronos en el área exterior de la sede.

Los vicepresidentes de la Fundación le han hecho entrega de varios libros. En concreto, se trataba del último libro del arqueólogo Eudald Carbonell que lleva como nombre ‘El porvenir de la humanidad’; además de los dos últimos libros de Juan Luis Arsuaga ‘La vida contada por un sapiens a un neandertal’ y también ‘La muerte contada por un sapiens a un neandertal’.

El también paleoantropólogo y biólogo José María Bermúdez de Castro, que ingresó hace un mes en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla K, le ha entregado el discurso que pronunció en aquel acto solemne de ingreso. Además, se le ha entregado el último libro de la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), María Martinón-Torres, bajo el título de ‘Homo imperfectus’.

