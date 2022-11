Ana Sánchez alerta de que "la incapacidad de Mañueco" está poniendo en peligro la candidatura de la Agencia Espacial

La secretaria de organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha alertado este lunes de que "la incapacidad" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, está poniendo "en peligro" la candidatura de León para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. Y ha asegurado que Mañueco antepone "rendir pleitesía" a Isabel Díaz Ayuso en su pretensión de que la sede sea Tres Cantos antes que "defender los intereses de Castilla y León".

"Estamos preocupados porque el via crucis del PP está perjudicando el desarrollo y las oportunidades de crecimiento en Castilla y León. Asistimos estupefactos a la falta de capacidad política de Mañueco sobre la candidatura para la Agencia Espacial Española. Este desastre parece que estuviera hecho a posta", ha apuntado Sánchez.

La secretaria de organización ha recordado que "hace meses todos sabíamos que en León se estaba trabajando de forma seria la candidatura y el 3 de noviembre, repentinamente, el Consejo de Gobierno incorporaba también a Palencia y a Cebreros y rechazaba apostar por León".

"Esta falta de modelo de Comunidad, de ambición, se muestra en que Ayuso dijo ayer Tres Cantos y hoy Mañueco va a rendirla pleitesía. Su incapacidad está poniendo en peligro la solvencia de la candidatura de Castilla y León", ha insistido Sánchez.

Para la secretaria de organización, Castilla y León tiene "un líder que no manda, que no tiene modelo de comunidad autónoma y que antepone los intereses de Ayuso a los de Castilla y León". Y ha recordado el caso del cierre de la estación de esquí de Navacerrada, respecto al cual, ha asegurado que Mañueco "ahora no dice ni pío".

La apuesta por la descentralización del Gobierno

Sánchez ha contrapuesto la "apuesta por la descentralización" del Gobierno de España para "corregir desequilibrios" y buscando "bonificaciones fiscales y conectividad en el medio rural" mientras que "Mañueco y el PP no sirven para nada".

"Frente a una Junta que nos quiere anestesiar en la comparecencia del señor Carriedo los socialistas estamos preocupados por y para nuestra tierra. Y el PP antepone el lío en el partido a la defensa de los intereses de los castellanos y leoneses, no tienen candidatos porque no tienen proyecto", ha insistido.

Sánchez ha recordado el descenso del paro a nivel nacional la pasada semana mientras en la Comunidad "se destruyó empleo" y la inversión de más de 100 millones para el 5G anunciada ayer por la delegada del Gobierno, Virginia Barcones.

Preguntada por las primarias para elegir candidato a la alcaldía de Salamanca, única capital de provincia donde no se conoce el postulante del PSOE, Sánchez ha preferido echar balones fuera y se ha limitado a asegurar que en la ciudad del Tormes los socialistas tendrán "un extraordinario candidato".

