El PSCyL responsabiliza a Mañueco de la "degradación de la calidad democrática" en Castilla y León

El PSCyL ha denunciado este lunes que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es el "máximo exponente" de una supuesta "degradación de la calidad democrática" en Castilla y León. "Mañueco es el máximo responsable de la degradación que vive nuestra tierra. Un Mañueco completamente ensimismado, que solo habla de sí mismo,que solo dice frases grandilocuentes y absurdas, al haberse reconocido como el torpe del PP. Habla de las elecciones municipales como paso previo de las generales, instrumentaliza los Gobiernos de cercanía, la gestión de lo local, los utiliza", ha afirmado con rotundidad la secretaria de organización del partido, Ana Sánchez.

Sánchez ha asegurado que el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León está "asistiendo estupefacto" a la deriva de la Cámara. "Mañueco es el máximo exponente de esa degradación, porque es el primero que cruza los límites. Un Mañueco que es incapaz de liderar nada, pero esa indolencia está contribuyendo a toda esta degradación", ha insistido.

Según la secretaria de organización del PSCyL, el presidente de la Junta "está haciendo saltar por los aires todos los consensos básicos de esta comunidad autónoma". "Le responsabilizamos directamente, porque fue él quien decidió que la extrema derecha formara parte de un Gobierno autonómico. Mañueco es el último responsable del clima irrespirable del parlamento", ha señalado.

Liderazgos municipales del PSCyL y "ausencia de candidatos del PP"

Sánchez ha contrapuesto los "liderazgos consolidados" a nivel municipal del PSCyL con la "ausencia de candidatos" del PP. "El PSCyL es un partido fuerte, de liderazgos consolidados, con proyectos reconocibles, con un inmenso equipo con fuerzas y con muchas ganas. No es baladí que en CyL gobernamos para más de la mitad de la población, en cinco de las nueve capitales y en ocho de las de más de 20.000 habitantes", ha recordado la socialista, añadiendo que su formación "sale a dar la batalla".

Durante la rueda de prensa de este lunes, Sánchez ha presentado el lema '¡A por todas!', que la formación comenzará a utilizar como paso previo a las municipales y que, según ha dicho, es "toda una declaración de intenciones". "Es un lema que define muy bien el estado de ánimo de los socialistas de Castilla y León. El PSCyL es un partido unido, con liderazgos consolidados, con un equipo que va a llevar en volandas a nuestros candidatos. Es toda una declaración de intenciones de lo que vamos a hacer durante los próximos meses", ha dicho.

Sánchez ha asegurado que las elecciones "no se ganan en el último minuto sino trabajando en el día a día, que es lo que hacen nuestros concejales y concejalas". "En frente tenemos un PP sin candidatos, porque no tiene proyecto para las ciudades y municipios, porque no piensan en la gente, piensan solamente en ellos mismos. Hemos visto en los últimos días la degradación de la calidad democrática de nuestra Comunidad", ha insistido.

Sánchez denuncia que la Junta "ha regalado 133 millones a las familias más ricas de CyL"

La secretaria de organización del PSCyL ha denunciado que la Junta "ha regalado 133 millones a las familias más ricas de Castilla y León" con su rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones. "Solo afectaba a los tramos más altos. Eso no es justicia fiscal y deja de permitirnos financiar servicios públicos para la gente de Castilla y León", ha concretado.

Sánchez ha asegurado que a Mañueco "le puede la indolencia, la displicencia y la falta de empatía con nuestros vecinos". "Si tiene interés en las elecciones municipales que empiece por financiar bien a las entidades locales. Que empiece por cumplir por su parte, que todos recordamos como este verano no puso en marcha los planes de empleo en los municipios", ha recordado.

Y ha asegurado que "frente a las promesas de revolución fiscal, los datos de Castilla y León son contrastables". "4.200 empresas menos, 25.990 habitantes menos, 460 nacimientos menos, 4.787 personas de 29 a 39 años que se han marchado de nuestros pueblos. Las revolucionarias medidas de Mañueco solo sirven para titulares, para la loca carrera meritoria con Feijóo para ver si deja de ser el torpe del PP", ha señalado.

Sánchez ha contrapuesto las medidas de la Junta con las del Gobierno central. "Lo que es una obviedad es que el PSOE si que trabaja por y para todos, para la gente, para las clases medias y trabajadoras. Mientras Mañueco baja los impuestos a los ricos, el Gobierno impulsa una bajada del IVA que ha supuesto 180 millones de ahorro para un millón de familias en CyL. Y en los próximos días veremos la bajada del IVA del gas del 21 al 5%", ha señalado.

"No somos iguales, hay dos modelos radicalmente distintos. Esta degradación de Mañueco forma parte de un fin de ciclo absolutamente degradante del PP de Castilla y León. Los candidatos del PSOE siguen trabajando mientras el PP se dedica a defender a los suyos", ha zanjado, asegurando que su formación va a "atravesar y patear una vez más esta Comunidad de norte a sur y de este a oeste".

Sánchez apoya la denuncia de Igea a Pollán

La secretaria de organización del PSCyL, Ana Sánchez, ha justificado este lunes la denuncia presentada por el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, contra el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, tras compartir este un tuit con una foto del representante liberal en el banquillo de los acusados, en un juicio del que salió absuelto. "La respetamos, está tratando de defender su derecho al honor. Este clima político se ha creado por haber metido a la extrema derecha en el Gobierno de Castilla y León, con una pérdida de calidad democrática", ha señalado en rueda de prensa.

Con todo, la procuradora socialista ha asegurado que en las Cortes "tienen cabida los debates pasionales y vehementes" y que ella es una "defensora del parlamentarismo" pero que nunca se deben "cruzar las líneas rojas de respetar al adversario". "Entiendo que el señor Igea defienda sus derechos y acuda a la justicia", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan