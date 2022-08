El Congreso avala las medidas urgentes del Gobierno contra los incendios forestales

El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves con el apoyo del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto sobre medidas urgentes en materia de incendios forestales, según informa Ical.

La iniciativa contó con 265 votos a favor, 6 en contra y 77 abstenciones. Además, el Pleno de la Cámara Baja rechazó que sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, al producirse 170 votos favorables, 177 en contra y 2 abstenciones.

El real decreto ley mejora la capacidad de respuesta frente a los fuegos forestales durante todo el año al mejorar aspectos como la prevención, la extinción y la restauración de los terrenos forestales afectados, y da a las comunidades autónomas un plazo de cinco meses para adaptar sus servicios de lucha contra el fuego a lo establecido por la nueva norma.

Además, actualiza el contenido básico de los planes autonómicos, refuerza la eficacia de las medidas operativas y aumenta la seguridad de los trabajadores en la lucha contra incendios.

Estos planes para la prevención, vigilancia y extinción de incendios deberán ser aprobados y publicados por las comunidades autónomas -administraciones competentes en política forestal y en gestión antiincendios- antes del 31 de octubre de cada año y se aplicarán de manera ininterrumpida durante los 12 meses del año en todos los territorios.

En cuanto a la gestión del riesgo, establece un catálogo mínimo de prohibiciones que las comunidades autónomas deberán aplicar cuando el riesgo de incendio sea muy alto o extremo y que se aplicarán a las actividades que puedan ser causantes de incendios y se pondrán en marcha cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emita una alerta roja por riesgo de incendios.

Respecto a la extinción de los incendios, la norma reforzará la coordinación institucional mediante un sistema de emergencias que asegure la interacción eficaz entre diferentes equipos, cualquiera que sea la Administración a la que pertenezcan.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, inició el debate señalando a los representantes de Vox que el cambio climático no es “religión”, “brujería” ni “magia”, sino “un drama”, y que este verano “ha hecho calor como nunca” desde que hay datos de temperatura.

Acusó a Vox de “engañar a los ciudadanos”, al indicar que “el cambio climático es ciencia” con “datos observados desgraciadamente con enormes impactos económicos y sociales, no solamente inmensos impactos ambientales”.

“Señores de la extrema derecha: dejen de hablar del cambio climático como una religión porque no es ni religión ni cuestión de fe, no es brujería, no es magia. Es un drama y una responsabilidad de nuestra generación”, apuntó.

A este respecto, añadió: “No sólo ha hecho calor porque es verano, basta de bromas, ha hecho calor como nunca desde que tenemos datos y tal vez, como advierten algunos expertos, éste pueda ser uno de los veranos más frescos de lo que nos quede de vida”.

Ribera indicó que España es el segundo país con más superficie forestal de Europa y se ubica en una zona de “transición climática”, con un clima mediterráneo que “está cambiando”. “Los impactos del cambio climático se hacen evidentes antes nuestros ojos, mostrando claramente lo que la ciencia nos viene advirtiendo desde hace tiempo”, dijo.

Para Ribera, el cambio climático explica que las olas de calor se hayan triplicado o cuadruplicado respecto a las cuatro décadas anteriores y que se hayan incrementado entre 10 y 40 los días al año con riesgo alto o extremo de incendios en la región mediterránea.

Indicó que el pasado mes de mayo fue el más cálido de las últimas seis décadas y que julio fue el más caluroso jamás registrado en España desde 1961, al tiempo que las olas de calor han sumado más de 30 días.

Además, en España ha llovido un 26% menos de lo normal desde el pasado 1 de octubre, cuando comenzó el año hidrológico, y los embalses están ahora más secos que nunca desde 1995 con una reserva hídrica inferior al 37 por ciento de su capacidad.

Respecto a los incendios, en lo que va de año han ardido más de 229.000 hectáreas y se han producido 50 grandes incendios forestales (es decir, cuando queman más de 500 hectáreas), los datos más altos de la última década.

Ribera aportó otro “dato escalofriante”: una de cada tres de las 700.000 hectáreas que han quedado calcinadas este año está en España.

Otros portavoces

En la tribuna de oradores, el portavoz del PSOE, José Luis Aceves, se dirigió a los diputados de Vox acusándoles de que “negacionismo es igual que activismo de la ignorancia”, puesto que con los incendios forestales se cumplen los “vaticinios” de científicos que indicaban que el cambio climático traería fuegos “alarmantes”.

César Sánchez, del PP, calificó el real decreto-ley de “insuficiente”, “precario” y no responder al “verdadero problema de los incendios forestales, que es la prevención”. “Que vayamos camino, si no lo evitamos, de convertirnos en el primer desierto de Europa con sus políticas es culpa de usted”, comentó a Ribera.

Ricardo Chamorro, de Vox, recriminó a Ribera que no haya hecho “absolutamente nada” para evitar los incendios de este verano tras dibujar una “situación climática apocalíptica” y “previsible”. “Es como la canción de Siniestro Total, que nos plantea la extinción de la raza humana”, comentó.

Rafael Mayoral, de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, dedicó buena parte de su discurso a defender una mejoría de las condiciones laborales de quienes trabajan en extinción de incendios.

María Carmen Martínez (Ciudadanos), Oskar Matute (EH Bildu), Néstor Rego (BNG) y María Fernández (NC-CCa-PNC) adelantaron el voto favorable de sus formaciones a la convalidación del real decreto-ley durante sus discursos en la tribuna de oradores.

Castilla y León, a la cabeza en zonas catastróficas

Castilla y León es la comunidad que está a la cabeza en zonas catastroficas declaradas por los incendios, con 40, después de un duro verano en el que más de 95.000 hectáreas de la región han ardido. Se trata de la Comunidad más afectada por los fuegos de este verano, con destacados incendios como el de la Sierra de la Culebra y el de Losacio en Zamora.

Con todo, León ha sido la provincia con más incendios, con nueve en total, frente a los ocho de Zamora y Ávila, los cuatro de Burgos, los tres de Segovia y el único fuego de Valladolid. Soria y Palencia son las únicas provincias de Castilla y León que no han sufrido incendios este verano.

Sigue los temas que te interesan