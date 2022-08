Carriedo evita posicionarse sobre la festividad del 25 de julio que pide Vox

La Junta no se moja de momento con respecto al cambio de fecha festiva del 2 de enero y el 25 de julio, anunciado esta semana por la Consejería de Industria y Empleo, gestionada por Vox.

"No hemos tomado decisión. Cuando se tome decisión se lo comunicaremos. Estamos en agosto, hay plazo para llegar a lo que ha sido en otras veces que este calendario se establece en septiembre", ha señalado Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, tras el Consejo de Gobierno de este jueves. Carriedo ha asegurado que este asunto "no iba en el orden del día" y que "el expediente no ha sido elevado al Consejo de Gobierno" en el día de hoy.

Una polémica decisión

El posible cambio de fecha festiva ha generado tensiones esta última semana después de que la Consejería de Industria y Empleo anunciara a bombo y platillo esta modificación para honrar al patrón de España, Santiago Apóstol, cuya efeméride se celebra el 25 de julio. Poco después el PPCyL, en boca de su secretario autonómico, Francisco Vázquez, aseguró que la decisión no estaba tomada y que era "prematuro" hablar de ello.

Los sindicatos, por su parte, se han mostrado contrarios a este cambio asegurando que el 2 de enero es "un mejor día festivo" ya que el 25 de julio gran parte de los ciudadanos de la región se encuentran de vacaciones.

Sigue los temas que te interesan