El PSOE exige a la Junta que aclare qué medidas contra el Covid-19 se van a mantener este curso

El PSOE ha exigido este miércoles a la Junta de Castilla y León que aclare las medidas contra el Covid-19 que se van a mantener este curso en los colegios e institutos de la Comunidad. "Desde la Consejería de Educación llegan al nuevo curso sin los deberes hechos. La Junta no ha determinado a día de hoy cual va a ser el protocolo en los colegios, si se van a mantener las medidas relativas a la pandemia de Covid-19. Los ayuntamientos no saben si tienen que reforzar o no ese servicio, si tienen que hacer o no más contrataciones.", ha asegurado el portavoz de Educación del Grupo Socialista en las Cortes, Fernando Pablos.

Pablos ha exigido a la Junta que "lo aclare cuanto antes". "Estamos a finales de agosto y no se conocen las medidas que van a tener que aplicarse el próximo curso en esta materia. Son gastos que corresponden a la Junta y ha dejado solos a los ayuntamientos. Si la Junta es la que impone las medidas, la Junta es la que tiene que hacerse cargo de los gastos", ha señalado.

El portavoz de Educación socialista ha asegurado que la Junta ha incumplido sus compromisos en materia de conciliación. "En mayo de 2021 las Cortes aprobaron que la Junta se hiciese cargo de programas que permitiesen cubrir la jornada reducida con programas de conciliación propios. Lo han incumplido y hoy también les exigimos que lo cumplan", ha dicho.

Pablos también ha hecho referencia a la situación de los beneficiarios de becas académicas en la Comunidad. "Mañana en el Congreso se votará una medida para que los becarios vean incrementados en 100 euros sus becas del Ministerio de Educación al mes y el PP ha dicho que va a votar en contra", ha asegurado. El portavoz socialista ha señalado que la Junta firmó un compromiso para el aumento de las becas autonómicas y que también lo ha incumplido.

"Pedíamos que en las becas universitarias se incremente la cuantía por renta de 350 a 700 euros, y en el ámbito de FP la renta planteamos que vaya de 300 a 675 euros, y que haya un aumento en la ayuda de residencia hasta los 2.000 euros por beneficiario. Son medidas justas, están firmadas por Mañueco y De la Hoz, son ocho millones de euros en becas para los estudios posobligatorios y queremos exigirles que aquello que firmaron lo cumplan", ha afirmado Pablos.

Guerrero: "Inercia, complacencia y olvido a los docentes y alumnos"

El viceportavoz de Educación del Grupo Socialista, Jesús Guerrero, ha incidido en la situación de docentes y alumnos en la Comunidad. "Inercia y complacencia que provocan el olvido hacia los docentes y sus problemas, y hacia los alumnos y sus familias. Con los docentes tenemos gravísimos problemas en un sistema que se pretende de los mejores del mundo y que maltrata a sus profesionales curso tras curso", ha asegurado.

Guerrero ha afirmado que el próximo curso "será el cuarto en el que Mañueco incumpla un acuerdo firmado por el que se iban a establecer las 35 horas en el ámbito docente". "Tampoco están cumpliendo el acuerdo del pleno para la carrera profesional, para no discriminar a los docentes con respecto a otros empleados públicos. Tenemos también altas tasas de interinidad, se abusa de los contratos parciales y esto lleva a una precariedad importante", ha afirmado.

Guerrero ha alertado también de que "en Castilla y León tenemos a los docentes peor pagados de todas las comunidades de España". "No podemos tener un sistema educativo de calidad con un maltrato a sus profesionales", ha apuntado.

Incumplimiento en la aplicación de la LOMLOE

El viceportavoz ha acusado a la Junta de "retrasar todo lo posible" el cumplimiento de la LOMLOE. "No se han publicado los distintos currículos de las etapas educativas a estas alturas y ayer se anunció que a principios de septiembre se iban a publicar definitivamente los currículos. Esto va a provocar unos problemas muy graves para la producción de los libros de texto el curso que viene y muchos centros tendrán que trabajar sin libros", ha apuntado.

Para Guerrero, tampoco se ha corregido "el grave problema de la segregación escolar". "Otro asunto pendiente es la gratuidad de la etapa infantil de 2 a 3 años y hoy curiosamente el Bocyl publica por fin el horario que va a tener este primer ciclo de infantil. No se avanza tampoco en igualdad de oportunidades. Además, en la FP se deja a 5.000 alumnos sin poder llegar al ciclo formativo al que quieren llegar", ha dicho, añadiendo que "la oferta es insuficiente y ha habido un incumplimiento de la promesa de crear centros integrados de formación profesional".

El viceportavoz de Educación socialista ha acusado a la Junta de haber incumplido también la promesa "de aprobar una ley de gratuidad de libros de texto, que es un derecho educativo". "Esto fue un acuerdo de pleno que no están cumpliendo por segundo curso consecutivo. Inercia, complacencia y olvido a los docentes y a los alumnos", ha zanjado Guerrero.

