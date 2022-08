Lucas asegura que la Junta presentará las nuevas programaciones didácticas en el primer trimestre del curso

La consejera de Educación, Rocío Lucas, trasladó hoy un mensaje de “tranquilidad” a la comunidad educativa con respecto a la aprobación de los currículos de Educación Primaria, de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, y aseguró que desde el punto de vista burocrático, su Consejería facilitará la presentación de las programaciones didácticas durante el primer trimestre del curso escolar.

Así lo indicó hoy en Burgos, donde visitó el nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) que abrirá sus puertas este próximo mes de septiembre. A preguntas de los medios acerca de la aprobación de los currículos, dado que Castilla y León es una de las comunidades que aún cuenta con borradores, Lucas indicó que con los borradores, los profesores ya han podido trabajar en las programaciones didácticas, y dispondrán de más tiempo para presentar a la Junta el documento correspondiente a esas programaciones, que antes se presentaba en el mes de octubre. “Desde el punto de vista procedimental vamos a dar todos los plazos para que no tengan que rehacer ninguna programación didáctica”, aseguró.

De esta forma, indicó a la comunidad educativa, que pueden ir trabajando con los decretos borradores ya publicados en el portal de educación de la Junta, y con “plena tranquilidad y confianza”, podrán presentar las programaciones durante los tres primeros meses del curso. “Lo que no ha hecho el Ministerio de Educación, lo vamos a hacer desde la Comunidad de Castilla y León”, afirmó. Recordó así que desde el Ejecutivo autonómico han sido siempre “muy críticos” con el Gobierno porque tardaron “quince meses en presentar sus currículos, lo que luego determina que las comunidades autónomas hagamos los nuestros”.

En esta línea indicó que si los currículos del Ministerio salen en abril, “difícilmente” podía la Junta de Castilla y León tenerlos para septiembre. Por ello, desde su Consejería se pidió una moratoria al ministerio “sabiendo que el 1 de septiembre, cuando comenzara el curso no iban a estar los borradores en el Boletín”, afirmó. Pese a ello, puso en valor que la Junta cumplió su “compromiso” teniendo el 40 por ciento que le correspondía preparado, lo que permitirá que la educación de la Comunidad “no se vea lesionada con estos currículos que pretendían era devaluar el sistema educativo”.

A preguntas acerca de cuándo se publicarán los currículos definitivos, la consejera señaló que deben pasar por una serie de trámites y afirmó que de no estar listos para el 1 o 5 de septiembre, “no hay ningún problema”, dado que con los borradores actuales, ya se está trabajando. “A efectos prácticos no habrá ningún problema, porque pueden ir trabajando con las unidades didácticas”. En esta línea señaló que los textos definitivos no serán muy diferentes a los borradores. “Esos borradores son los definitivos, pero luego la Administración se tiene que mover en unos trámites que hay que cumplir, pero el contenido está publicado en los borradores”, añadió.

