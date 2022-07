El Partido Popular nacional pasa a Castilla y León la pelota de la denuncia de afiliados de Salamanca

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular ha remitido al órgano homólogo de Castilla y León la denuncia que más de 140 afiliados de base, concejales, alcaldes y diputados provinciales del PP de Salamanca enviaron a Génova, 13 para denunciar "graves irregularidades" en el partido charro.

En concreto, y según el documento al que ha tenido acceso El Español - Noticias de Castilla y León, el comité nacional de derechos y garantías tomó esta decisión tras reunirse el pasado 29 de junio, para analizar la carta recibida el 13 de abril dirigida a Alberto Núñez Feijóo, tan solo unos días después de su proclamación como nuevo presidente de los populares. Una misiva que fue dirigida por duplicado también a José Antonio Monago, presidente del citado comité, el órgano encargado de garantizar el ejercicio de los derechos de los afiliados, instruir y resolver los procedimientos disciplinarios que en el orden interno se sigan contra afiliados del partido y aplicar, en su caso, el régimen sancionador derivado de los estatutos.

El motivo por el que se da traslado del asunto al Comité de Derechos y Garantías de Castilla y León, presidido por Rocío Lucas, queda argumentado en dicho escrito "al resultar el mismo objeto de su competencia, conforme a los artículos 55.2, 55.4 y 55.5 de los estatutos", y se acuerda notificar al presidente de este órgano autonómico de la decisión.

A pesar de que la resolución se tomó a finales del mes de junio, fuentes del Partido Popular de Castilla y León aseguran no tener constancia de dicha resolución.

¿Quién decidirá las listas electorales?

La situación del Partido Popular en Salamanca, presidido por Javier Iglesias, es una anomalía en el sistema de democracia interna del PP en España. Salamanca es la única provincia en la que no se ha celebrado el congreso provincial para la necesaria renovación de su estructura, incluso a pesar de que el pasado mes de enero tuviera lugar el Congreso del Partido Popular de Castilla y León, que tradicionalmente es posterior al cierre de los procesos provinciales. El mandato temporal de la actual Junta Directiva terminó el pasado 27 de mayo de 2021 y los denunciantes aseguran desconocer el motivo por el cual no ha sido convocado el congreso provincial de Salamanca. Desde entonces los afiliados no han recibido ningún tipo de información o explicación que pueda justificar de forma plausible la no celebración del congreso provincial de Salamanca.

La falta de renovación interna de los órganos provinciales resulta aún más decisiva de cara a las próximas elecciones municipales que se celebrarán en 2023. La pregunta que se hacen muchos es quién decidirá las listas electorales y si corresponde a Javier Iglesias determinar las candidaturas, haciendo uso de un mandato artificialmente prolongado para mantenerse en el poder.

"Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos"

En la carta enviada a Génova 13 los firmantes informaban al máximo dirigente del PP nacional de "irregularidades y anomalías que van contra el más elemental sentido democrático que recogen nuestros propios estatutos, la ley de partidos políticos y la misma Constitución Española", extremo que aseguran manifiestan "desde la más absoluta lealtad al Partido Popular y a nuestra propia trayectoria de años y décadas de trabajo dedicados a nuestro partido en todos y cada uno de los municipios de Salamanca".

De hecho, Salamanca es la única provincia de España donde el PP no ha renovado sus órganos de dirección. "Somos la única provincia de España en la que no se ha celebrado el Congreso Provincial, órgano supremo del partido", subrayan. Y es que el mandato temporal de la actual Junta Directiva terminó el pasado 27 de mayo de 2021 y los denunciantes aseguran desconocer el motivo por el cual no ha sido convocado el congreso provincial de Salamanca, mientras el año pasado fueron convocados y celebrados el resto de congresos de las demás provincias de Castilla y León. Desde entonces los afiliados no han recibido ningún tipo de información o explicación que pueda justificar de forma plausible la no celebración del congreso provincial de Salamanca.

Este hecho supone un "flagrante incumplimiento de los estatutos del Partido Popular, así como un ninguneo y una falta de respeto a todos y cada uno de los afiliados del partido. Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos que debemos tener como miembros de un partido político democrático", señalaba la carta.

De igual modo, los más de 140 afiliados salmantinos informaban de que en el año 2020 el Comité Ejecutivo provincial se ha reunido una sola vez, incumpliendo los Estatutos del Partido que establecen reuniones ordinarias mensuales por convocatoria de su presidente. Más grave aún consideran que el Comité Ejecutivo no se haya reunido ni una sola vez en 2021 y 2022. Un "flagrante incumplimiento" de los Estatutos que se hace extensivo a la Junta Directiva provincial, que sólo se ha reunido de manera ordinaria en una ocasión en los últimos cuatro años. "Consideramos alarmante la absoluta inactividad de los máximos órganos de dirección, gobierno y administración entre congresos, lo que denota la inexistencia de cualquier tipo de democracia interna en nuestro partido a nivel provincial".

Bloqueo de afiliaciones desde hace dos años

Además de la inactividad de los órganos provinciales del Partido Popular en Salamanca y la posposición sine die del congreso provincial, en la carta se denuncia otra circunstancia "claramente irregular" en la que los remitentes consideran imprescindible la intervención del Comité de Derechos y Garantías. Desde el año 2020, "que nosotros sepamos", no se da curso ni se tramitan solicitudes de afiliación, entregadas y registradas correctamente en la sede del Partido Popular de Salamanca. "Tampoco sabemos el motivo por el cual se está privando a todas esas personas de su derecho a afiliarse al Partido Popular. Precisamente en unos momentos en que tanto necesitamos del apoyo y el trabajo de todas las personas posibles para llevar a nuestro partido hasta el gobierno de España".

Por todo ello, solicitaron la intervención inmediata del Partido Nacional para subsanar, corregir y regularizar todas estas "incidencias e irregularidades que son impropias de un partido democrático como el nuestro" y que, aseguran, están creando un profundo malestar entre los afiliados del Partido Popular de Salamanca.

Tendrá que ser ahora el Partido Popular de Castilla y León quien tendrá que hacerse cargo de la situación por mandato nacional, y decidir si fuerza la convocatoria del Congreso del PP de Salamanca, que lleva un retraso de un año.

La celebración del congreso y la renovación de los órganos del partido a nivel provincial darían al PP salmantino la legitimidad de la que ahora carece para afrontar en las mejores condiciones las inminentes elecciones municipales, que se celebrarán el último domingo de mayo de 2023.

Sigue los temas que te interesan