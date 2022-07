Quiñones: “Como es obvio no he dimitido, estoy aquí”

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respondió hoy a las numerosas peticiones de dimisión por parte de agentes sociales, organizaciones y formación políticas. Indicó que está trabajando más que nunca para buscar soluciones a cerca de 200 incendios que afectan a Castilla y León, a otras autonomías y a otros países, como un consejero que “no los ha ocasionado, sino que trabaja en apagarlos”.

“Como un consejero al que le corresponde trabajar más que nunca, buscar soluciones y ejecutar su programa” para buscar una solución global, también en el conjunto del país, con un operativo contra incendios muy potente, pero que precisa de una “solución global para un problema global”, en clara alusión a la petición que hará el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, sobre una estrategia común de país.

El consejero, que el lunes, 25 de julio, comparecerá en sede parlamentaria para explicar la actuación de la Junta en el incendio de la Sierra de La Culebra, reconoció que hubo “momentos de mucha tensión”, por las condiciones meteorológicas, pero descartó que faltaran medios, ya que el operativo de incendios es escalable, de modo que se acude a otras administraciones u organizaciones y movilizan sus medios, como figura en el Plan de Protección Civil.

Por otro lado, respecto a las críticas por no haber visitado esta semana la zona de Losacio, uno de los incendios de mayor calado, como tampoco ha hecho el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero precisó que las “visitas tienen que ser para aportar” no para hacer “el paripé” haciéndose fotografías que, a su juicio, es lo que hacen algunos, que se traduce en molestar a los técnicos y a los puestos de mando. “Cuando hemos tenido que estar era cuando sumaba, no cuando restaba, ni para hacer el paripé”.

Diálogo Social

Por último, sobre el acuerdo ayer, en la Comisión en Materia Forestal del Consejo del Diálogo Social, de una remodelación total esta legislatura del operativo contra incendios de la Comunidad, que supondrá que los casi 900 fijos discontinuos de las plantillas públicas que lo integran pasarán a ser fijos todo el año, Suárez-Quiñones dijo que fue un mandato del propio Fernández Mañueco, a raíz del incendio de Navalacruz del verano pasado, y de un compromiso propio de Legislatura, una “mejora constante con un paso más firme”, concluyó.

