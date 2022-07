Sordo insta a Feijóo a tomar medidas ante el “desastre” que supone que Vox gobierne en Castilla y León

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, instó hoy al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para que intervenga y tome medidas en Castilla y León donde aseguró la entrada de Vox en el gobierno de coalición de Alfonso Fernández Mañueco supone un “desastre”, a lo que unió una “serie de negligencias en la gestión más que evidentes”.

Sordo, que participó en Valladolid en la conferencia 'Desenmascarando a la extrema derecha', hizo un llamamiento a Núñez Feijóo y al PP para que “abandone la idea de configurar mayorías políticas con un fenómeno de extrema derecha como Vox” y abogó por encender la “luz roja” para alertar a la sociedad.

En ese sentido, el líder de CCOO aseguró que el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León está poniendo “en solfa” el modelo de diálogo social y concertación, que la propia Junta había puesto en marcha en los últimos años. Así, preguntó al presidente del PP si su modelo para España es “autoritario” y basado en el “cuestionamiento de derechos básicos”, junto con la defensa de la violencia intrafamiliar.

“No se se puede conceder espacios de influencia y poder político”, dijo Unai Sordo al PP y Núñez Feijóo, así como al presidente de la Junta, porque consideró que el Gobierno de Castilla y León, que era -dijo- “referencial” en algunas materias, como el diálogo social, se ha convertido en “poco menos que un hazmerreír” por las “ocurrencias” y “chorradas” que dicen los consejeros de Vox.

“El hecho de que los consejeros que han entrado en el gobierno de Castilla y León no sean los más listos de la clase no tiene que hacernos perder de vista que éste es un fenómeno peligroso y que esta gente es peligrosa para el sistema de derechos civiles, cívicos, democráticos, sociales y laborales”, afirmó. “Esta gente amenaza los derechos básicos de igualdad de colectivos discriminados históricamente”, dijo pero no es sólo contra ellos, sino contra el marco de derechos sociales, laborales y democráticos.

Sordo pidió no dar “carta de normalidad a lo que no es normal”. “Se ha blanqueado a la extrema derecha en España en los últimos y no vamos a dejar de repetir que organizaciones con un discurso y una práctica y un objetivo abiertamente atrasista, misógino, machista, homófobo y racista se les pueda considerar como organizaciones equiparables en un régimen de pluralidad democrática”, dijo.

Por ello, aseguró que estas organizaciones representan valores y anhelos en la “antítesis del marco constitucional español, aunque a su juicio se les llene la “boca” de hablar de la Constitución. “Son el caballo de Troya en el modelo de las democracias liberales que con sus imperfecciones, pero hemos sido capaces de articular en Europa, en el mundo y en España, en las últimas décadas”, sentenció.

De esta forma, el secretario general de CCOO pidió no pensar que “ni remótamente” éste es un fenómeno “ni estricta, ni prioritariamente español”, sino “global” y “peligroso”. A su juicio, a veces se puede correr el riesgo simplemente de equiparar estas fuerzas de extrema derecha a “subproductos o herencias” de las cuatro décadas de dictadura franquista. “Este es un fenómeno bastantemente más complejo y que se está dando en latitudes del mundo muy diversas y muy distintas”, dijo.

Además, lo que explica el origen de Vox trasciende a lo que representa un partido, porque a su juicio es un fenómeno “reaccionario” que se instala en “importantes focos de poder de los aparatos del Estado y de los aparatos económico mediáticos de las sociedades a las que vampiriza”. Así equiparó la situación en España con lo ocurrido en Estados Unidos, Brasil, Hungría o en el este de Europa.

Amenaza

El historiador Steven Forti, que pronunció la conferencia 'Desenmascarando a la extrema derecha', organizada por CCOO, aseguró que es cada vez más necesario explicar qué son las nuevas “extremas derechas”, de las que a su juicio Vox es el representante junto a otras formaciones políticas, como la Liga de Salvini o los partidos de Marine Le Pen o Viktor Orbán.

En su opinión, uno de sus objetivos ya lo han conseguido, puesto que señaló que han logrado “ultraderechizar” el debate mediático y público y poner sobre la mesa “sus temas” y condicionar a la derecha conservadora que se define como democrática. “Esto es un riesgo enorme”, apostilló.

También, apuntó que estos partidos miran al modelo de la Hungría de Orbán, que recalcó no es una “democracia plena”, sino un régimen “híbrido” como lo llaman los politólogos, porque está “en camino” de convertirse en un régimen autoritario. Por ello, consideró fundamental que la sociedad civil, los sindicatos y los partidos conozcan la “amenaza” que suponen estas formaciones para la democracia liberal pluralista.

Actividades

Por su parte, el secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, aseguró que esta jornada sirve para afrontar la nueva realidad derivada de la llegada de la “extrema derecha” al Gobierno de Castilla y León, donde indicó está condicionado todas las políticas de la Junta. “Necesitamos nuevos instrumentos y nuevas formas de lucha contra ello”, sentenció.

De esta forma, Andrés sostuvo que están llevando a cabo esta semana una serie de actividad para “desenmascarar a la extrema derecha”. Así, citó el acto de ayer de homenaje a los sindicatos represaliados hace 86 años y este martes una conferencia una jornada con el historiador Steven Forti. Además, mañana se celebrará una jornada de trabajo en la sede de la plaza Madrid con sindicatos de América Latina sobre estas cuestiones.

Por último, el jueves se celebrará una asamblea en Burgos para analizar la contribución del sindicalismo en la lucha contra las dictaduras de América Latina. Esta actividad, además, conmemora la celebración en la capital burgalesa de la asamblea que se hizo durante la dictadura de Franco con 10.000 personas.

La Ley obliga a las empresas a reducir los riesgos del calor en los trabajadores

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, defendió hoy que la ley actual ya obliga a las empresas a reducir o eliminar los riesgos que suponen para los trabajadores tener que soportar altas temperaturas, como las registradas en los últimos días, fruto de la ola de calor que ha dejado valores por encima de los 40 grados en numerosos puntos de España.

Unai Sordo, que asistió en Valladolid este martes a la conferencia 'Desenmascarando a la extrema derecha' del historiador Steven Forti, aseguró que el calor y las altas temperaturas son ya un riesgo laboral y añadió que Ley de prevención de riesgos laborales establece que son las empresas las que tienen que tomar las medidas para reducirlos o eliminarlos en su caso.

“Es evidente que el impacto del calor en la naturaleza humana, cuando llega a según que temperaturas es un riesgo, como dramáticamente estamos comprobando”, dijo en relación al trabajador del servicio de limpieza de Madrid que falleció la pasada semana. Aunque reconoció que se puede articular una mejor regulación, insistió en que no se debe centrar el “tiro” en la necesidad de una nueva normativa, porque remarcó que las empresas tienen obligación ya de reducir los riesgos o eliminarlos.

Esto implica, dijo, que donde se producen temperaturas extremas hay que tratar de reducirlas y donde no sea posible, modificar los horarios de trabajos, con el fin de que los trabajadores sufran enfermedades o terminen muriendo.

Además, Unai Sordo defendió que los ayuntamientos tienen responsabilidades sobre las condiciones en las que se prestan los servicios externalizados, como la limpieza viaria. “Un trabajador de 62 años no puede estar a las tres de la tarde con cuarenta y tantos grados en una calle de Madrid donde la temperatura por efecto de los aires acondicionados no está lejos seguramente de los 50 grados”, dijo.

Asimismo, el secretario general de CCOO sostuvo que las medidas las tienen que tomar la empresa, pero insistió en que el responsable último de las condiciones son los ayuntamientos. Además, advirtió de que la reducción de costes de la externalización y la subcontratación tiene consecuencias, como por ejemplo sobre los trajes u otros elementos de protección.

Finalmente, Sordo denunció la precariedad laboral con que se afronta algunos de estos trabajos y consideró “dramático” tanto lo conocido con el trabajador del servicio de limpieza de Madrid, como con el bombero forestal de Zamora. “Es la combinación del calor, la falta de medidas y la precariedad laboral lo que nos lleva a estos dramas, que no se vuelven a producir, cumpliendo las normas estos dramas no tenía por qué haberse producido”, concluyó.

