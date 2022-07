Los Bomberos Profesionales piden a los compañeros de todo el país que ayuden a Castilla y León

El presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, Miguel Sánchez, afirmó hoy que es “el momento de ayudar” e hizo un llamamiento a bomberos de todo el país para que soliciten a sus administraciones que les permitan participar y ayudar a sus compañeros de Castilla y León. Una ayuda necesaria ante la oleada de incendios que asola la Comunidad. Además, Sánchez exigió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el cese del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones porque ha demostrado ser “un incompetente”.

Miguel Sánchez compareció en rueda de prensa en la sede del PSOE de Segovia, junto con el portavoz de Medio Ambiente del grupo socialista en las Cortes Regionales, José Luis Vázquez, y dijo a Suárez-Quiñones que “no puede asumir la vida de ninguna persona”. Además, denunció que, a día de hoy, en Castilla y León “la descoordinación es inasumible” porque “no haya recursos”.

Según el presidente de Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, Castilla y León no puede basar su planteamiento en que “no tengo recursos y la respuestas sea los recursos externos", para explicar que esta Comunidad es “una anomalía” y “una de las grandes excepciones de nuestro país”, por no saber rectificar y no adaptar sus planes de emergencia, con un análisis a posteriori de lo está sucediendo verano tras verano con los incendios forestales. “Estoy aquí porque mis compañeros de Castilla y León me ha pedido que venga porque no pueden más”, sostuvo Sánchez.

La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales lamentó el fallecimiento del brigadista y el ganadero en el incendio de Losacio (Zamora), las pérdidas de vidas humanas en “incendios lamentables que habíamos anticipado que se iban a producir y no se iban a poder resolver con eficacia y eficiencia”.

