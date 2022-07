Tudanca asegura que se quedará al frente del PSOE "hasta que Castilla y León sea socialista"

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Luis Tudanca, ha asegurado hoy que se mantendrá al frente del partido en el futuro y aseveró, tras la reflexión por los resultados electorales de los pasados comicios autonómicos: “Me quedé, me quedo y me quedaré; aquí nadie se rinde hasta que Castilla y León sea socialista”.

Tudanca, que intervino ante el Comité Autonómico según informa Ical, celebrado en un hotel de Valladolid, hizo un llamamiento a la movilización del PSCyL para afrontar las elecciones municipales del próximo año y evitar que se formen ayuntamientos gobernados por “versiones en miniatura” de Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox).

En este sentido, aseguró que los “magníficos” candidatos del PSOE son la fortaleza del partido y los únicos capaces de mirar al futuro con esperanza y ofrecer ilusión, estabilidad y confianza a los ciudadanos, a la vez que recalcó que enfrente, “no hay nada, ya que a menos de un año para los comicios el PP no tiene ni candidatos”.

