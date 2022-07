Veganzones afirma que no tiene ningún temor a que se rompa el Diálogo Social, sino que se va a "potenciar"

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha señalado que no tiene ningún temor a que se rompa el Diálogo Social, ya que "lo van a potenciar". "Hemos estado sentados juntos con sindicatos y empresarios esta semana, en el patronato de la Fundación Anclaje y en la mesa del autónomo. Nos saludamos y hay una relación cordial", apuntó en una entrevista publicada por los periódicos del Grupo Promecal.

Dejó claro que es un "fiel defensor" del Diálogo Social. "Ya lo dijo nuestro presidente (de Vox), Santiago Abascal, con la frase 'diálogo social, por supuesto'. El Diálogo Social debe existir, pero dedicándose a lo que realmente debe dedicarse. No puede tratar la financiación de los propios agentes del diálogo social (UGT, CCOO y Cecale de Castilla y León) sino temas como vivienda, dependencia, sector forestal, empleo, prevención de riesgos laborales, educación".

Veganzones recordó en la entrevista que ha sido coordinador del Diálogo Social en el Consejo Económico y Social (CES) y lo conoce de "primera mano", por lo que subrayó que "no es normal que los agentes del Diálogo Social participen en las propias medidas que están negociando". Ese es el motivo por el que la Inspección General de Servicios "ya advirtió que no podían ser juez y parte en muchas medidas, como las subvenciones públicas, y hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia en este sentido".

En relación a la forma de reconducir los 20,3 millones para formación sin contar con sindicatos y patronal, el responsable de la cartera en la Junta puntualizó que hay un amplio abanico de empresas de formación en Castilla y León, al ser sector "muy profesionalizado" y que imparte todo tipo de formación para el empleo.

"Hay una parte importante de formación que se financia con transferencia finalista del Estado, políticas activas de empleo diseñadas por el Estado y que se van a seguir ejecutando. Para impartir esta formación se opta en concurrencia competitiva, y sindicatos y empresarios son un agente más como otros muchos. Era extraño que las ayudas estatales se gestionasen de forma diferente en el ámbito autonómico. Queremos que las reglas sean las mismas para todos".

Tras cumplirse dos meses y diez días en el cargo, afirmó que está gratamente sorprendido por cómo está trabajando el equipo de Gobierno. "Somos dos partidos que tenemos mucho en común y también nuestras diferencias, pero hemos sido capaces de entendernos desde el primer Consejo de Gobierno. Tenemos más afinidad ideológica con el PP que con cualquier otro partido y eso facilita mucho el trabajo", agregó.

Mano de obra

Ante la falta de trabajadores para determinados sectores, como hostelería, construcción, industria o transporte, mientras que en la Comunidad hay registrados 112.000 parados, Veganzones aseguró que los impulsos se han volcado en los estudios universitarios, al mismo tiempo que países vecinos han apostado por la FP Dual.

"Tenemos más personas con formación universitaria que con formación de grado medio y superior, que se han demostrado muy útiles y prácticas y más adaptadas a lo que necesita el mercado. Hay que revertir esta circunstancia, primando la formación diseñada desde las empresas y facilitando la contratación de determinados perfiles. Hay que impulsar la FP y la formación de certificado de profesionalidad", apostilló en la entrevista del Grupo Promecal.

Ante la demanda de mano de obra inmigrante cualificada por parte de diversas industrias, el consejero detalló que no están en contra de la inmigración, al apostar por "la inmigración legal y ordenada que, en muchos casos, ofrece una muy buena calidad en la formación". "Traen talento y saber hacer. Si se vienen a integrar no hay ninguna pega, somos una sociedad abierta".

En relación a la llegada del coche eléctrico, explicó que Castilla y León está preparada, aunque dijo que hay que seguir preparándose continuamente. "Es un proceso que se ha intentado acelerar y no queremos que nos pase como con el cierre de las centrales térmicas. Querer hacer las cosas más deprisa de lo debido no es bueno. Hemos perdido muchos empleos que ahora nos habrían venido muy bien, debíamos haber mantenido algunas térmicas para no tener estos problemas de inflación o de costes energéticos".

Relató que se va demasiado deprisa por una serie de "dictados globalistas internacionales que no sabemos muy bien a qué intereses responden". "Tenemos que ir hacia allá pero sin dejarnos la piel por el camino, sobre todo en materia de empleo. No nos hagamos trampas al solitario y tengamos los tiempos adecuados", sentenció Mario Veganzones.

