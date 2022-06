El PSOE augura que el plan de choque de la Junta "solo supondrá una leve caricia" a las listas de espera

El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes, Jesús Puente, auguró que el Plan de choque anunciado por el Gobierno de Mañueco solo supondrá una “leve caricia” a las listas de espera quirúrgicas a tenor de la reducción de camas y los escasos refuerzos veraniegos para suplir las vacaciones presentados por la Consejería de Sanidad.

Puente señala que las medidas anunciadas para el período estival suponen una Atención Primaria “disminuida”, lo que implicará “un parón en el plan de choque de lucha contra la lista de espera quirúrgica recién estrenada”.

“Sorprende que los equipos de Atención Primaria no se van a reforzar con médicos. Tan solo la provincia de Segovia contará con 11 médicos adicionales, el resto no recibirán refuerzo alguno”, afirmó. En Enfermería, añadió, “nuestros equipos de Atención Primaria solo se verán reforzados con 15 profesionales para toda la Comunidad, pero en Salamanca, Soria, Valladolid o Zamora no habrá ninguno”.

“Cabe deducir que la intención es realizar contrataciones que se dediquen a atender única y exclusivamente las Urgencias después de que se cierran las consultas en lugar de reforzar los equipos de Atención Primaria como era lo habitual dadas las perspectivas de aumento de la demanda estival en muchos municipios”, argumenta Puente.

El portavoz socialista sostiene que “con esta estrategia deterioramos el sistema de Atención Primaria porque lo convertimos en un sistema dual: uno para desplazados de menor calidad y otro para vecinos habituales, pero con menos personal si no se sustituyen las vacaciones”.

Por otro lado, sostiene que “si se cierran camas no se puede afrontar cirugías con ingreso. Si este cierre se prolonga todo el verano quiere decir que durante este tiempo las cirugías con ingreso no se recuperarán más que a partir de mediados de septiembre” lo que, sin duda, impedirá el objetivo de la propia Junta de Castilla y León.

