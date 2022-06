Ofrecen a jueces y fiscales de CyL una solución pionera para transcribir sentencias y textos con la voz

Un total de 791 jueces, magistrados, fiscales y letrados de Castilla y León podrán utilizar DigaLaw X, el nuevo motor de reconocimiento de voz y de dictado especializado en temas jurídicos, financieros, administrativos y de negocios en español. Desarrollado por SpeechWare e impulsado y comercializado por Telefónica Empresas, esta pionera solución, que se ha adjudicado por concurso público, está basada en redes neuronales con inteligencia artificial, según informa Ical.

El nuevo servicio ofrece una gran precisión en la transcripción automática del dictado. Actúa de forma parecida a como lo haría un mecanógrafo y no necesita ser entrenado previamente con la voz de cada usuario. Además, el sistema no se limita a transcribir al dictado, sino que controla el propio procesador de datos y otras aplicaciones abiertas como, por ejemplo, el correo electrónico, lo que resulta muy útil para dar formato al texto mientras se dicta. También se reconocen automáticamente los vocablos jurídicos y técnicos, abreviaturas, etc.

DigaLaw X puede convertir cualquier documento propio en un formulario “activo con voz”. Asimismo, permite grabar desde cualquier lugar y en otra lengua, como el vasco, catalán o inglés, lo que agiliza el trabajo.

Agustín Cárdenas, director de transformación digital en Telefónica España, destaca que la crisis del Covid-19 ha permitido acelerar proyectos de innovación tecnológica que estaban en sus primeras fases de desarrollo y que cumplen con el objetivo de poner la tecnología al servicio de nuestras necesidades. “Gracias a soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial y a la conectividad, los jueces de todo el país podrán acelerar sus instrucciones y dictámenes, lo que agilizará los procedimientos y causas, y beneficiará a la sociedad”, afirmó.

Para la puesta en marcha de este servicio se llevó a cabo una experiencia piloto, que finalizó en abril. En ella participaron letrados de la Administración de Justicia, fiscales, jueces y magistrados de distintos órganos de Madrid, Cáceres, Valladolid y Palma de Mallorca. La experiencia satisfactoria hace que, ahora, el Servicio se extienda a toda la región (791 licencias) y al resto del país.

El Sistema de Dictado Jurídico, que utiliza el software de reconocimiento de voz y traducción, DigaLaw X, es una herramienta de gran utilidad que permite, también, la transcripción automática de notas de voz desde cualquier dispositivo y en diferentes aplicaciones y es posible formatear, hacer búsquedas, navegar por la web y cumplimentar formularios. Es capaz de transcribir 160 palabras por minuto, con un alto porcentaje de precisión. El sistema está siempre en desarrollo y en autoaprendizaje continuo, con lo que mejora las prestaciones de forma progresiva.

