CCOO denunciará ante la fiscalía la falta de activación del operativo de extinción de incendios

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Castilla y León (FSC-CCOO CyL) denuncia que hay un riesgo grave y cierto de que ocurra un gran incendio forestal en los próximos días en nuestra Comunidad, consecuencia de la ola de calor que estamos sufriendo, y que en ninguna provincia existen los medios de extinción mínimos disponibles y preparados para hacerlo frente.

Esta inactividad de la Junta, que se repite año tras año, resulta especialmente temeraria en las circunstancias actuales, y pone en peligro a los trabajadores y trabajadoras del operativo, por lo que considera que puede ser delictiva, de ahí que la FSC- CCOO haya decidido poner esta grave situación en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente para que proceda a la apertura de la correspondiente investigación.

Cuando la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que estamos en riesgo extremo de incendios forestales toda esta semana, la Consejería sigue utilizando un Plan de 1999 que dice que los veranos en Castilla y León son “cortos y relativamente suaves”. Esta semana de ola de calor, anunciada hasta la saciedad, en la que se reúnen todas las condiciones de riesgo extremo de incendios forestales, la Junta de Castilla y León únicamente tiene declarado “peligro medio”, y no “peligro alto” que es lo que correspondería, lo que ya supone una incompetencia administrativa mayúscula, y lo que es más grave, no tiene medios de extinción activos, es decir, el operativo de extinción no llega ni al 25% de los medios y recursos humanos y materiales que deberían estar disponibles y en funcionamiento.

Esto supone una grave imprudencia que no sólo pone en peligro nuestro valioso patrimonio natural, sino también las vidas de los trabajadores y trabajadoras del operativo anti-incendios, que se verán obligados a trabajar en unas inasumibles condiciones de precariedad y escasez de medios.

Desde hace años, la FSC-CCOO viene denunciando reiteradamente el deficiente operativo de extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, por su ineficacia, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, su ilegalidad y la privatización paulatina de un servicio público como éste. La gota ha colmado el vaso y la FSC-CCOO cree que ha llegado el momento de pedir responsabilidades directas al titular de la Consejería de Medio Ambiente.

Para la FSC-CCOO CyL es una torpeza ignorar el cambio climático en la extinción de incendios forestales, como hace la Junta de Castilla y León, pero ignorar situaciones concretas de riesgo extremo de incendios es una temeridad inaceptable.

Sigue los temas que te interesan