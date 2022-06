Barcones invita a la Junta a ser "parte de la solución" en la continuidad de las plantas de Siro en la Comunidad

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha contestado al comunicado emitido por la Junta a primera hora de esta mañana en el que acusaba al Ejecutivo Estatal de "negarse" a buscar una solución conjunta entre ambas administraciones en la crisis de Siro y querer "capitalizar" la misma. En este sentido, Barcones ha hecho un llamamiento al Gobierno regional para que "forme parte de la solución", ya que "tiene que estar".

Igualmente, la delegada del Gobierno ha señalado que "podría decir muchas cosas", pero que por "el bien" de la Comunidad y de los trabajadores de Siro no va a decir "todo lo que podría". "Lo que sí que me alegra es que en la agenda de la Consejería de Industria haya un huequito para preocuparse de Siro. Me imagino que tiene que ser muy fatigoso estar todo el día combatiendo el comunismo", ha añadido.

Barcones también ha insistido en que para el Gobierno de Pedro Sánchez la crisis de Siro era "una cuestión absolutamente mayor, al máximo nivel, como se ha podido ver". "El Gobierno ha querido buscar un acuerdo y participar en la solución para poner todas sus capacidades al servicio de solucionar este terrible conflicto", ha aseverado.

En la misma línea, ha agradecido a los trabajadores, a los comités de empresa, a los sindicatos y a todos aquellos que "hayan hecho posible que se ratificara este preacuerdo". "El Gobierno de España ha trabajado en la solución del conflicto con la perspectiva puesta en el presente y en el futuro", ha reiterado.

Respecto a la firma del acuerdo, Virginia Barcones ha señalado que están "pendientes" de cuadrar las agendas de todos aquellos que tienen que participar. "Esto es una victoria colectiva, pero que tiene letras en mayúsculas, que son los trabajadores y trabajadoras", ha sentenciado.

Sigue los temas que te interesan