CCOO apuesta por "articular un discurso constructivo" que confronte "el odio de la extrema derecha"

Comisiones Obreras (CCOO) ha advertido este jueves de la necesidad de "articular un discurso constructivo" que confronte "el odio de la extrema derecha". "Hay que construir un discurso de contraposición y, en eso, Comisiones Obreras está a la vanguardia", ha señalado en rueda de prensa José Antonio Moreno, responsable confederal de Migraciones del sindicato. Y ha añadido que "es importante pasar al ataque cuando la verdad está siendo acorralada, pasar al ataque construyendo un discurso que confronte con las mentiras de la extrema derecha".

Moreno ha alertado también sobre el auge de la ultraderecha en Europa y en España. "Hay un monstruo que recorre Europa y ya está recorriendo Castilla y León, el monstruo de la intolerancia, que cabalga a lomos de la extrema derecha. Es importante recordar que ser antifascista es un requisito para ser demócrata. Los postulados fascistas de odio e intolerancia son incompatibles con cualquier marco de convivencia", ha afirmado.

El responsable de Migraciones de CCOO ha hecho hincapié en la facilidad de la expansión de los discursos de odio a través de las nuevas tecnología en el siglo XXI, y en las respuestas sencillas a problemas complejos que, a su juicio, busca mucha gente en contextos de crisis. "La expansión de estos discursos de odio a través de las redes sociales es prácticamente inmediata y a cuestiones complejas la extrema derecha propone soluciones simples de emitir y de entender, y hay determinados segmentos de la población que buscan respuestas en momentos de confusión, y estas respuestas simplistas les generan satisfacción inmediata", ha señalado.

Moreno ha insistido en la necesidad de "llevar a cabo una labor de pedagogía social y construir un discurso de confrontación". "No podemos permitir que los discursos del odio no sean confrontados, tenemos que apelar a la conciencia ciudadana para desnudar estos discursos falsarios y miserables", ha asegurado, insistiendo en que, si no son combatidos, estos discursos se expanden con mayor facilidad.

CCOO: "Hay que normalizar el hecho migratorio"

El dirigente de CCOO ha señalado que el caso paradigmático en el discurso de ultraderecha "es el de la inmigración" y ha explicado el motivo. "Los grupos de extrema derecha en Europa cabalgan a lomos de la cuestión migratoria, con un discurso identitario y negacionista. Los ciudadanos y ciudadanas extranjeras no pueden votar y por tanto se puede golpear muy duramente al colectivo migrante sin consecuencias", ha apuntado.

Y ha abogado por "normalizar el hecho migratorio" ya que, a su juicio, "es difícil analizar cualquier sociedad humana sin tener en cuenta los procesos migratorios". "Los españoles hemos tenido que salir de nuestro país por persecución política y por buscar oportunidades de futuro", ha puesto como ejemplo. Con todo, ha asegurado que "la inmigración no es la solución para la despoblación, la clave es reforzar los servicios públicos", denunciando un "discurso utilitarista" que habla de la necesidad de recibir inmigrantes tan solo para "invertir la pirámide demográfica".

Moreno ha asegurado que "los postulados de Vox con respecto a la inmigración son de un simplismo ofensivo, expulsar a los irregulares depende de los países de origen y de la documentación que ellos tengan". "Sobre esos pequeños detalles que constituyen la realidad es sobre los que se articula el discurso falaz y mentiroso de la extrema derecha", ha añadido.

Para el responsable de Migraciones de CCOO "es importante defender la convivencia, el pluralismo y la diversidad, porque esa es la esencia de la convivencia en sociedades democráticas". "La ultraderecha basa su discurso en el negacionismo: sobre la pandemia, sobre la violencia machista, sobre la comunidad LGTBi...el discurso de la extrema derecha se basa en la negación del otro y de la minoría", ha zanjado.

