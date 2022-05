Tudanca hará campaña en las andaluzas como ‘ariete’ contra el pacto PP-Vox en Castilla y León

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, participará en la campaña de las elecciones autonómicas de Andalucía, previstas para el 19 de junio, como un 'ariete' contra el pacto de PP y Vox en la Comunidad, con el objetivo de mostrar las consecuencias de la “barbarie” que conlleva que la “extrema derecha” forme parte de los gobiernos.

Tudanca pretende advertir a los electores andaluces de las políticas del gobierno de coalición de ‘populares’ y Vox en Castilla y León, comunidad “pionera” en la alianza de los dos partidos, tras las elecciones del 13 de febrero. El socialista, que recibió el apoyo de otros líderes y ministros en su campaña, se pondrá otra vez en ‘modo electoral’ para arrimar el hombro con sus compañeros del sur, según fuentes del PSCyL consultadas por Ical.

El dirigente socialista tiene previsto intervenir en más de un acto del PSOE de Andalucía, la federación más poderosa del partido y donde su candidato, Juan Espadas, aspira a a recuperar el gobierno de la comunidad más poblada de España. A falta de que se haga pública la agenda de la campaña electoral, que arrancará en la medianoche del 3 de junio, Tudanca se esforzará para que se conozcan allí las políticas que llevan a cabo los dos socios en Castilla y León, con el objetivo de que le pongan un "cordón sanitario" en las urnas.

De esta forma, la dirección autonómica cree que Tudanca tendrá “protagonismo” en esta próxima campaña electoral puesto que será el encargado de mostrar que la alternativa de PP-Vox es “infinitamente peor y más terrible” que lo que pueden pensar los andaluces. En las últimas elecciones de esa comunidad, en 2018, la secretaria de Organización, Ana Sánchez, visitó la provincia de Jaén donde intervino en varios actos.

Las andaluzas serán las segundas elecciones autonómicas de este 2022, tras las de Castilla y León. En enero, el candidato del PP a la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, reconoció en un mitin en Salamanca la importancia de aquellos comicios para él, puesto que sería el siguiente en pasar por las urnas.

“Estas elecciones no son cualquier cosa, tampoco para mi, que voy después", dijo y añadió: “Esto es como el que se va a examinar, cuando uno va a una prueba, y está uno nerviosito perdido, que le tiemblan las piernas, y dice: pasa tú delante que a mí me da la risa". "Ya que va primero, lo importante es que vaya bien, a ver si me voy a encontrar yo con un susto el día 13 de febrero, por compañerismo me tenéis que ayudar a mí. Bromas aparte", afirmó en su intervención.

Un total de 6.641.828 personas están llamadas a las urnas el próximo 19 de junio, lo que supone 100.080 más que en los comicios de 2018. Por provincias, en Sevilla serán 1,56 millones; en Málaga 1,23 millones; en Cádiz un millón; en Granada 760.720; en Córdoba 645.744; en Jaén 521.935; en Almería 512.600; y en Huelva, 401.894.

