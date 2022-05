Las Cortes instan al Gobierno a bajar los impuestos a "los sectores afectados por la inflación"

Las Cortes han instado este miércoles al Gobierno de España a aprobar una bajada de impuestos a "los sectores afectados por la inflación". La Cámara ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular, con 51 votos favorables, ningún voto en contra y 30 abstenciones, que insta a la Junta "para que se dirija al Gobierno de España a fin de que de forma inmediata proceda a iniciar los trámites para aprobar una bajada de impuestos selectiva, inmediata y temporal sobre los sectores más afectados por la inflación, y para rentas bajas y medias cuantificada en una horquilla de entre 7.500 y 10.000 millones de euros.

En concreto, la iniciativa aboga por deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos, hasta 40.000 euros, crear una nueva figura en el mínimo personal y familiar para rentas bajas y medias entre los 14.000 y los 22.000 euros. Además, se apuesta por establecer un impuesto megativo articulado como pago anticipado y aprobar la reducción de la tributación en estimación objetiva en IRPF y del régimen simplificado en IVA para autónomos.

UPL-Soria Ya saca adelante su primera PNL

El Grupo UPL-Soria Ya, por su parte, ha sacado adelante este miércoles su primera Proposición No de Ley (PNL), que insta a la Junta a mejorar los recursos sanitarios del Hospital de El Bierzo y del Área de Salud de la Comarca. Una iniciativa que ha sido aprobada con 79 a favor, ninguno en contra y una única abstención.

La iniciativa del PSOE es rechazada

La última Proposición No de Ley, presentada por el PSOE, no ha salido adelante al no gozar con el consenso casi pleno de las otras tres que se han votado este miércoles en las Cortes. Esta iniciativa, que instaba a la Junta a "someter a las Cortes una revisión de entes públicos de la Comunidad" ha tenido solo 36 votos favorables, frente a los 44 en contra de los partidos que componen el Gobierno de coalición, PP y Vox, y una única abstencion.

