Javier Maroto reivindica la calidad de vivir en un pueblo y rechaza “alimentar” la polémica de su elección

El senador del Grupo Popular por Castilla y León, Javier Maroto, reivindicó este lunes la calidad de vida y oportunidades de vivir en un pueblo, como él en Sotosalbos (Segovia), y rechazó “alimentar” la polémica de su elección en las Cortes, con los votos a favor de PP y Vox y en contra del PSOE, que de esa manera votó en contra de su candidato, Fran Díaz.

En declaraciones realizadas en el programa La Brújula de Castilla y León de Onda Cero, recogidas por Ical, Maroto manifestó que quiere luchar, al haber elegido como opción vital y personal residir en el municipio segoviano, contra “la idea de que los pueblos son poco”, aunque reconoció que se necesita tener fibra, servicios básicos y transporte.

“No he nacido en Segovia, pero he tenido la oportunidad de conocerla y quererla”, argumentó, para insistir en que no quiere seguir con la polémica de su elección, sobre la que arremetió contra la posición del PSOE y, en concreto, del secretario general autonómico, Luis Tudanca, al que señaló que solo tenía que preguntar a su único concejal para que le dijera que, efectivamente, su casa está en Sotosalbos.

En tal sentido, remarcó que es una vida de oportunidades que ha podido descubrir y está "encantado”, para también desechar la denuncia de PCAS ante el INE sobre su presunto empadronamiento ilegal en Sotosalbos, si bien reconoció que su futuro está en la política nacional, no en la segoviana.

Así, consideró que “no tiene ningún sentido” cómo actuó Tudanca y subrayó que “la primera víctima” es el propio senador socialista Fran Díaz, del que afirmó que es el primero en la historia de España elegido por PP y Vox y en contra de su partido. “Queda marcado”, apostilló.

Por otro lado, manifestó que el programa de Alfonso Fernández Mañueco de extensión de la fibra en toda la Comunidad no es solo una “cuestión de justicia”, sino “interesante” tanto para abrir negocios como para trabajar desde el mundo rural, por lo que volvió a afear a Tudanca su posición ante la despoblación rural de Castilla y León.

Finalmente, auguró que el Gobierno de PP y Vox, a quien reconoció el respeto a las reglas del juego al votar a favor de la terna de senadores, será duradero y completará la legislatura, ya que, en su opinión, parte de un programa sólido en el que hasta que no se cerró no se eligieron a los consejeros.

