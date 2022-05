El Grupo UPL-Soria Ya advierte de “la gravedad” de que Quintana “ponga en duda” la equidad en la Sanidad

El Grupo UPL-Soria Ya ha coincidido este miércoles con el Procurador del Común, Tomás Quintana, , tras presentar el Informe Anual de la institución de 2021. El portavoz del Grupo, Luis Mariano Santos, ha calificado de "muy grave" que el informe "ponga en duda la equidad en el acceso al sistema sanitario".

En la misma línea se ha pronunciado el viceportavoz del Grupo, Ángel Ceña, que ha afirmado que "la realidad" de la Sanidad va "por otro camino" muy diferente a la situación positiva de la que suele presumir la Junta. Además, ha agradecido a Tomás Quintana su labor. "Una institución como la del Procurador del Común es muy necesaria. Darle las gracias por su trabajo, en un mundo ideal su labor no sería tan relevante pero actualmente es una labor muy necesaria", ha dicho.

Ceña ha destacado que en Soria solo se han producido 66 quejas "porque no hay una cultura de la queja y pensamos que estas quejas no van a prosperar y no hacemos el esfuerzo". "Pensamos que se debería avanzar para que la institución pueda llegar a más capas de la sociedad y a más territorios de la Comunidad", ha añadido.

Luis Mariano Santos también ha asegurado que el trabajo de Tomás Quintana tiene "todo su respeto", a pesar de ser contrario a la existencia de Castilla y León como comunidad autónoma, y ha vinculado el mayor número de quejas en la provincia de León por el hecho de que la sede de la institución esté en esa provincia. Además, ha aprovechado para echar en cara a PP y Vox la elección este martes de Javier Maroto como senador por designación autonómica. "Ayer fueron capaces de elegir a un cunero paracaidista vasco para defender los intereses de los leoneses y los castellanos", ha denunciado.

