Por Ávila no aclara si se abstendrá o votará en contra de la propuesta de senadores de la Comunidad

El presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, anunció que su formación no votará en el Pleno de las Cortes de Castilla y León del próximo martes, 10 de mayo, “a favor” de la propuesta de senadores de la Comunidad presentada ante la inclusión del popular Javier Maroto, ya que su designación como senador “es una broma para los castellanos y leoneses”. No obstante, no clarificó si su procurador en Cortes, Pedro Pascual, se abstendrá o votará en contra, según informa Ical.

Budiño agradeció la “apuesta” de la Junta de Castilla y León “por haber puesto un delegado territorial abulense”, después de José Francisco Hernández Herrero haya retornado al frente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, cargo que dejó para pasar en encabezar la candidatura del PP de Ávila a las Cortes de Castilla y León, lo que Budiño aseguró que “nos parece que es también un guiño a los abulenses”. Pero, añadió, “bromas aparte, no vamos a entrar en juegos políticos ni en maniobras que están estudiando desde Valladolid”.

No obstante, el presidente de Por Ávila no quiso aclarar si el sentido del voto de Por Ávila para esa propuesta de senadores, terna que integran Javier Maroto y el abulense Vidal Galicia, propuestos por el PP, y Francisco Díaz, propuesto por el PSOE, será de abstención o en contra, pero lo que sí ratificó es que “a favor seguro que no”.

