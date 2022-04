El mensaje de SOS del transporte sanitario: “Cada vez que arrancamos una ambulancia exponemos nuestra vida y la de los pacientes”

"Los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario se sienten maltratados por el grupo Ambuiberica, la Junta de Castilla y León, Sacyl y la Gerencia Regional de Emergencias". Así comienza un comunicado recogido por EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León de la Coordinadora Regional CGT del Transporte Sanitario, que asegura que “no van a parar de denunciar la lamentable situación en la que el grupo Ambuiberica mantiene a sus trabajadores y trabajadoras” tanto “laboral como económicamente”, reza el comunicado, que no se olvida de la Junta de Castilla y León y Sacyl que “a pesar de ser conocedores y responsables de hacer cumplir y vigilar la licitación hacen como que no ven y como que con ellos no va el tema”, añaden.

En el comunicado aseguran además que desde las distintas secciones sindicales de CGT y diferentes comités de empresa, se viene denunciando “situaciones de dejadez por la parte empresarial de las condiciones laborales, ambulancias en mal estado y pasadas de kilómetros, bases del servicio de emergencias lamentables, agravios comparativos muy importantes respecto a otros profesionales en el mismo sector, no adecuar el material para la óptima realización del trabajo (sillas salva escaleras) entre otras”, afirman. "Cada vez que arrancamos una ambulancia y salimos a la carretera exponemos nuestra vida y la de los pacientes que trasladamos", esto parece no importar, añade el sindicato.

La peor parte se la lleva "la situación económica" actualmente agravada por unos máximos históricos respecto al IPC 9,8 y el aumento del precio de las energías. “El sector viene siendo pisoteado desde hace más de 11 años, los salarios presentan pérdidas de entre un 35% y un 40%.”, añaden desde CGT. “Este año hubo una oportunidad para solucionar la lamentable situación durante la negociación del convenio regional, pero la empresa con la ayuda inestimable de UGT, CCOO y CSIF ha dejado claro que "quiere trabajadores pobres"”.

CGT ha puesto como ejemplo un sanitario (TES asistencial) de una ambulancia del servicio de emergencias SVB, con 15 años de antigüedad, que “cobra 1080€ incluyendo, conceptos como nocturnidad, dietas, peligrosidad. Si restamos la antigüedad, el sueldo no llegaría al SMI. Trabajador@s low cost del sector sanitario”, informan.

El sindicato añade que a los trabajadores “ya les empieza a pasar factura psicológica la situación, el estrés, la ansiedad y no saber qué hacer con semejante panorama” que, añaden, es “la tónica general”.

Desde CGT han emplazado a todo el personal agraviado con esta situación, a que “denuncie el exceso de jornada” (reconocido por el Tribunal Supremo) y han finalizado asegurando que “el sector no puede estar en manos de empresas que maltratan a sus trabajadores y trabajadoras” porque “directamente por responsabilidad subsidiaria consideran que los culpables de esta situación son la Junta de Castilla y León y Sacyl” y piden “la gestión pública del transporte sanitario tal y como han realizado Comunidades Autónomas limítrofes como La Rioja y como hará Navarra”.

